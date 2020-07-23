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Льготникам – пассажирам крымских электричек оформят бесконтактные пластиковые карты

Льготникам – пассажирам крымских электричек оформят бесконтактные пластиковые карты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 23.07.2020

В целях улучшения качества обслуживания в пригородных поездах с 1 августа в Крыму организован проезд федеральных льготных категорий граждан (граждан-получателей социальной услуги) с использованием бесконтактных пластиковых карт. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) – оператор крымских электричек.

Оформление и выдача карт производится бесплатно по заявлению пассажира. Порядок оформления опубликован на сайте компании в разделе «Пассажирам»- «Льготы для пассажиров».

Уточняется, что пластиковая карта позволяет пассажиру осуществлять бесплатный проезд при предъявлении самой карты и любого документа с фотографией, позволяющего однозначно идентифицировать его личность. Предъявление дополнительных документов не требуется. Это позволит сократить время оформления проезда.

Оформление и выдача карт будет производиться бесплатно по заявлению пассажира. Пластиковая карта даст пассажирам право на бесплатный проезд при предъявлении самой карты и любого документа с фотографией, позволяющего однозначно идентифицировать его личность. Для получения карты надо заполнить бланк письменного заявления, к которому будет необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, справку от Пенсионного фонда, подтверждающую право гражданина на бесплатный проезд, а также фотографию формата три на четыре сантиметра. Пакет документов необходимо передать в пригородные билетные кассы, операторы которых по телефону сообщат клиенту о готовности транспортной карты, — отметили в компании.

ЮППК также напоминает, что, для улучшения качества обслуживания пассажиров, до конца июля планируется установить 8 билетопечатающих автоматов (БПА) на станциях: Севастополь, Элеваторная, Остряково, Урожайная, Джанкой, Владиславовка и Бахчисарай.

В настоящее время билетопечатающие автоматы уже установлены на станциях Анапа (2 БПА) и Симферополь (2 БПА).  Автоматы позволяют пассажирам оформлять проездные и перевозочные документы на проезд и провоз излишней ручной клади, велосипедов и животных на поезда пригородного сообщения по безналичному расчёту без очереди в билетную кассу в любое время суток.

Льготникам – пассажирам крымских электричек оформят бесконтактные пластиковые карты

Фото: ЮППК.

Льготникам – пассажирам крымских электричек оформят бесконтактные пластиковые карты

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