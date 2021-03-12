Льготное кредитование для пострадавших из-за пандемии отраслей продлили. В Севастополе довольны

Правительство РФ продлило льготное кредитование для отраслей, которые испытывали ограничения во время пандемии коронавируса в 2020 году.

В прошлом году предоставлялась возможность взять кредит под 2% для выплаты зарплаты сотрудникам в размере МРОТ. Если заемщик выполнял условие по сохранению численности сотрудников, кредит списывался, — цитирует пресс-служба вице-губернатора Севастополя Марию Литовко.

По словам управляющего отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежана, этим кредитом на общую сумму 812 млн рублей воспользовались 949 субъектов малого и среднего предпринимательства Севастополя. В этом году условия льготного кредита немного изменили.

Кредит будет под 3%, и он не будет называться безвозвратным. Предоставляться он будет на 12 месяцев. Заявки можно подавать со следующей недели. «Банк РНКБ» и «Банк Россия» уже присоединились к этой программе, «Генбанк» в процессе. Заявления можно будет подавать до 1 июля, — отмечает Мария Литовко.

Льготный кредит смогут получить предприниматели в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, культуры, спорта, развлечений.

Первые полгода кредит можно не оплачивать, а затем — равными долями. Для нашего туристического региона это важно, — говорит вице-губернатор.

Мария Литовко также сообщила, что недавно были продлены региональные меры поддержки для этих же отраслей. Предприниматели смогут получить безвозвратную субсидию в размере МРОТ на сотрудника за четвертый квартал 2020 года.

Более широкий список отраслей, которые получали выплату субсидии за апрель и май, автоматически ее получат за июнь, если ранее подавали заявление на сайте grant.sev.gov.ru. Если выплату получали через налоговую службу (это для тех видов деятельности, которые попали в федеральный перечень пострадавших отраслей), надо будет подавать заявление, — говорит Мария Литовко.

По словам вице-губернатора, благодаря субсидиям и кредитам зарплаты сотрудникам севастопольских предприятий в течение года фактически обеспечивало государство.

Михаил Бежан также добавил, что кредитной программой под 0% на заработную плату воспользовались 139 предприятий на общую сумму 69 млн рублей.

Кроме того, почти тысяча предприятий воспользовались кредитными каникулами на 7,3 млрд рублей, которые были предоставлены финансовыми учреждениями Севастополя. Центральный банк в этом году также рекомендует реструктуризировать кредиты для отраслей, которые еще восстанавливаются. Такая мера действует до 1 апреля. Но банки активно проводят реструктуризацию по своим программам, — подчеркивает Михаил Бежан.