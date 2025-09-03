Прямо сейчас:
Льготную ипотеку намерены дофинансировать
фото: Monthira / Shutterstock.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:53 03.09.2025

На субсидирование льготных ипотечных программ дополнительно выделили более 100 млрд рублей, сообщили в правительстве. Это поможет поддержать граждан, желающих улучшить жилищные условия, подчеркнули в кабмине.

Уже подписано распоряжение, согласно которому на субсидирование ставки по льготным программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Льготная ипотека» будет выделено 100,4 млрд рублей. Дополнительное финансирование льготных программ выделят из резервного фонда кабмина.

На субсидирование «Семейной ипотеки» направят 53,4 млрд рублей. Это позволит сохранить популярную льготную программу для семей с детьми, ставка по которой составляет 6% годовых. Ещё 9,6 млрд рублей направят на «Дальневосточную и арктическую ипотеку со ставкой 2% годовых. Помимо этого, 37,4 млрд рублей направят на субсидирование ставки по кредитам, ранее выданным по массовой льготной ипотеке, которая завершилась 1 июля 2024 года.

источник: ЦИАН

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

