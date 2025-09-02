Льготную ипотеку возможно расширят на семьи с детьми до 18 лет

Всем семьям с детьми в возрасте до 18 лет нужно дать возможность оформить жилищный кредит на льготных условиях, считают в Российской гильдии риелторов. Организация направила в правительство предложение о расширении семейной ипотеки.

Сейчас на семейную ипотеку могут претендовать семьи с ребёнком не старше 7 лет. В таких условиях многие семьи, воспитывающие школьников и подростков, лишены льготы, отметили в РГР. В эти годы семьи часто нуждаются в дополнительной жилплощади, так как ребёнку нужна отдельная комната, чтобы делать уроки. В профессиональном объединении предложили установить первоначальный взнос в размере от 10%, дать семьям возможность использовать материнский капитал и региональные выплаты.

В РГР также считают, что у семей с детьми-инвалидами должна быть возможность участия в льготной программе вне зависимости от возраста ребёнка, поскольку потребность в адаптированном жилье у таких семей сохраняется и после 18 лет.

Помимо этого в организации предлагают увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке. Сейчас в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области она составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.

источник: ЦИАН