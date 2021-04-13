Льготный микрозайм доступен в Фонде микрофинансирования предпринимательства Крыма

Льготный микрозайм для соцпредпринимателей стал доступен в Фонде микрофинансирования предпринимательства Республики Крым. Продукт «Социальный» направлен на помощь бизнесу, ориентированного на решение социальных проблем и задач. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Социальный бизнес в этом году может рассчитывать на беспрецедентную поддержку. Впервые социальным предпринимателям будут доступны микрозаймы под льготный процент. Чтобы получить право на такую поддержку, нужно состоять в Реестре социальных предпринимателей и вести деятельность, связанную с социальной сферой. Заемщик может получить микрозайм от 150 тыс. до 5 млн рублей под 3% годовых на любые обоснованные предпринимательские цели на срок до 24 месяцев, — сообщила Ирина Кивико.

Вице-премьер добавила, что для субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногорода, процентная ставка равна 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма.

Подать заявку на получение льготного микрозайма по ставке 3% можно в Фонде микрофинансирования предпринимательства Республики Крым.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что министерство экономического развития РК ведет прием заявок для признания субъектов малого или среднего предпринимательства социальным предприятием. Заявки будут приниматься до 1 мая 2021 года.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.