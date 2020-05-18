Льготный проезд в общественном транспорте для медработников будет продлен в Крыму до конца года

Глава РК Сергей Аксёнов сегодня сообщил: льготный проезд в общественном транспорте для медицинских и социальных работников будет продлен в Крыму до конца года. В ближайшее время данное решение будет рассмотрено депутатами Госсовета Республики.

До конца года медицинские и социальные работники получат бесплатный проезд в общественном транспорте. Транспортникам эту категорию по перевозкам будем компенсировать, – сообщил Аксёнов.

Также данная мера поддержки будет действовать и для сотрудников Роспотребнадзора.