Льготный проезд в общественном транспорте для медработников будет продлен в Крыму до конца года  

Глава РК Сергей Аксёнов сегодня сообщил: льготный проезд в общественном транспорте для медицинских и социальных работников будет продлен в Крыму до конца года. В ближайшее время данное решение будет рассмотрено депутатами Госсовета Республики.
До конца года медицинские и социальные работники получат бесплатный проезд в общественном транспорте. Транспортникам эту категорию по перевозкам будем компенсировать, – сообщил Аксёнов.
Также данная мера поддержки будет действовать и для сотрудников Роспотребнадзора.
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