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Льготный проезд в общественном транспорте для медработников будет продлен в Крыму до конца года  
Фото: ainews.kz

Льготный проезд в общественном транспорте для медработников будет продлен в Крыму до конца года  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 12:57 18.05.2020

Глава РК Сергей Аксёнов  сегодня сообщил: льготный проезд в общественном транспорте для медицинских и социальных работников будет продлен в Крыму до конца года. В ближайшее время данное решение будет рассмотрено депутатами Госсовета Республики.

До конца года медицинские и социальные работники получат бесплатный проезд в общественном транспорте. Транспортникам эту категорию по перевозкам будем компенсировать, – сообщил Аксёнов.

Также данная мера поддержки будет действовать и для сотрудников Роспотребнадзора.

Льготный проезд в общественном транспорте для медработников будет продлен в Крыму до конца года  

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