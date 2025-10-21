Прямо сейчас:
Льготный лизинг: предприниматели Крыма получили около 600 единиц оборудования на сумму свыше 3,5 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:54 21.10.2025

За время реализации в Крыму программы льготного лизинга предприниматели и представители бизнес-сообщества республики получили около 600 единиц оборудования на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

За пять лет работы в направлении осуществления мер поддержки предпринимательского сообщества Республика Крым добилась положительного результата. Наши меры поддержки в среде предпринимателей сегодня хорошо известны, востребованы и доступны. В частности, действует в регионе программа льготного лизинга, благодаря которой многие даже небольшие и начинающие предприятия могут позволить себе приобрести необходимое оборудование или транспорт, — отметила Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, в октябре текущего года стоимость основных средств, которые Региональная лизинговая компания предоставила за время своей работы, начиная с 2020 года, превысила 3,5 млрд рублей, а количество предметов лизинга составило 598 единиц. За это время благодаря льготному лизингу с господдержкой крымская промышленность получила всевозможное оборудование: от небольших станков до многокомпонентных производственных линий, а крымский агропромышленный комплекс приобрел различную сельхозтехнику от дождевальных поливочных машин до высокомощных тракторов.

Напомним, Региональная лизинговая компания Республики Крым действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», ставшего структурной составляющей нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организация помогает крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. Постоянная льготная процентная ставка составляет 6% на предметы лизинга российского производства и 8% – для иностранного.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

