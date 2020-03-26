Либо не работать, либо — блюда на вынос. Ограничения для заведений общепита Севастополя

Соответствующий Указ, в котором прописаны меры для заведений общепита, подписал врио Губернатора города Михаил Развожаев в ходе заседания Правительства Севастополя.
Вчера мы ввели ограничения на работу ночных клубов, ряд предприятий частного сектора. Сегодня рекомендация достаточно жесткая — ограничить работу заведений общественного питания. Необходимо перевести их на дистанционный режим работы в формате блюда на вынос, доставка, — цитирует пресс-служба Правительства города врио Губернатора Севастополя.
По словам Михаила Развожаева, в городе задействованы все силы и средства для противодействия распространения коронавируса. Чиновники призывают севастопольцев и жителей других регионов в течение следующей недели, которую Президент России Владимир Путин объявил выходной по всей стране, оставаться дома.
Все наши заведения должны быть закрыты. Может, кто-то свои планы скорректирует – гостям в городе делать особо будет нечего. Надеемся, что все останутся дома, и мы спокойно переждем этот карантинный период, – отметил Михаил Развожаев.
Врио Губернатора Севастополя напомнил, что в соответствии с Указом президента на карантин должны уйти все предприятия, за исключением органов власти, задействованных в управлении городом, аптек, магазинов, банковского сектора.
Каждый орган власти должен определиться с количеством людей, которые необходимы для выполнения функций обеспечение жизнедеятельности города. Здравоохранение будет работать в полном режиме — это передний край борьбы с распространением инфекции. Тех, кого можно, необходимо перенести на дистанционную работу, — добавил врио Губернатора Севастополя.