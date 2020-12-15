Лицензия Минкультуры на реставрацию подразделяется на 11 видов работ и оформляется в течении 45 рабочих дней. Ценообразование лицензии на реставрацию, недавние изменения, и все о том, какие сотрудники нужны для лицензирования.
Лицензия Минкультуры выдается соответствующим государственным органом — Министерством культуры Российской Федерации. Чаще всего на этот процесс уходит около 45 дней. Лицензия не имеет ограничений по сроку годности.
Лицензия министерства культуры на реставрацию, перечень работ:
- Разработка проектов по реставрации и воссозданию культурного наследия народов, живших на территории России.
- Разработка проектов по ремонту и восстановлению объектов культурного наследия.
- Реставрации и Воссоздание старинных фундаментов и кладок.
- Реставрации деревянных сооружений, конструкций и деталей.
- Реставрация художественных росписей на стенах и отделки штукатуркой.
- Реставрация изделий и сооружений из камня.
- Реставрация скульптур и декоративно перекладного искусства.
- Воссоздание ландшафтов и садово-паркового искусства.
- Ремонт культурного наследия России.
Факторы, которые влияют на стоимость лицензии
К основным расходам на получение лицензии минкультуры, стоит отнести такие расходы:
- Оплата государственной пошлины.
- Оплата Услуг независимых специалистов.
- Оплата профессиональной помощи Юристов.
- Оплата на обучение и аттестацию.
Нормативно-правовые требования
Получения лицензии Министерства культуры контролируется законом и зависит от следующей нормативно-правовой базы:
- Закон о получении лицензии на отдельные виды деятельности, которые невозможно осуществлять без лицензии.
- Закон об объектах культурного наследия. В этом законе содержатся основные правила обращения с памятниками архитектуры и другими объектами культурного наследия.
- Приказ Президента Российской Федерации, после которого появилась современная версия лицензии Минкультуры.
- Приказ Министерства культуры, которое устанавливает административный регламент лицензирования памятников архитектуры и объектов культурного наследия России.
- Закон о деятельности, направленной на сохранение и реставрацию объектов культурного наследия России.
Какие изменения связанные с лицензией Минкультуры были приняты в законодательстве
- Все разрешения, которые были выданы ранее, нужно переоформить в течении указанного срока. Такое изменение связано с новыми требованием, а также пересмотром видов лицензируемой деятельности.
- Виды работ, которые подлежат лицензии, были полностью пересмотрены, из 31 одного направления осталось только 11.
- Требуется обязательная аттестация как руководства, так и исполнителей.
- Оформить лицензию можно как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.
Список документов, которые необходимы для получения лицензии Минкультуры на проведение реставрационных работ:
- Заявление для получения или переоформления лицензии Министерства культуры.
- Опись документов.
- Копия квитанции об оплате государственной пошлины.
- Копии дипломов сотрудников.
- Копии трудовых книжек сотрудников.
- Копии приказа о приеме на работу сотрудников.
- Копии трудовых договоров сотрудников.
Подготовка сотрудников для получения лицензии министерства культуры на реставрацию
Главное условие для получения лицензии Минкультуры на проведение реставрационных работ — это то, чтобы все специалисты имели квалификацию. То есть каждый сотрудник, занимающийся реставрационной деятельностью, обязан иметь нужный уровень квалификации.
Для оформления лицензии на реставрацию в штате должны быть такие специалисты:
- Архитектор по реконструкции культурного наследия.
- Инженер реставратор.
- Специалисты, которые выполняют работу реставрации и восстановления.
Также каждый сотрудник должен иметь хотя бы минимальный стаж работы. А по истечению 5 лет, у них должно быть подтверждение квалификации.
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