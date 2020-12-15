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Лицензия Министерства Культуры
фото: mwitt1337 (pixabay.com)

Лицензия Министерства Культуры

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:19 15.12.2020

Лицензия Минкультуры на реставрацию подразделяется на 11 видов работ и оформляется в течении 45 рабочих дней. Ценообразование лицензии на реставрацию, недавние изменения, и все о том, какие сотрудники нужны для лицензирования.

Лицензия Минкультуры выдается соответствующим государственным органом — Министерством культуры Российской Федерации. Чаще всего на этот процесс уходит около 45 дней.  Лицензия не имеет ограничений по сроку годности.

Лицензия министерства культуры на реставрацию, перечень работ:

  • Разработка проектов по реставрации и воссозданию культурного наследия народов, живших на территории России.
  • Разработка проектов по ремонту и восстановлению объектов культурного наследия.
  • Реставрации и Воссоздание старинных фундаментов и кладок.
  • Реставрации деревянных сооружений, конструкций и деталей.
  • Реставрация художественных росписей на стенах и отделки штукатуркой.
  • Реставрация изделий и сооружений из камня.
  • Реставрация скульптур и декоративно перекладного искусства.
  • Воссоздание ландшафтов и садово-паркового искусства.
  • Ремонт культурного наследия России.

Факторы, которые влияют на стоимость лицензии

К основным расходам на получение лицензии минкультуры, стоит отнести такие расходы:

  1. Оплата государственной пошлины.
  2. Оплата Услуг независимых специалистов.
  3. Оплата профессиональной помощи Юристов.
  4. Оплата на обучение и аттестацию.

Нормативно-правовые требования

Получения лицензии Министерства культуры контролируется законом и зависит от следующей нормативно-правовой базы:

  1. Закон о получении лицензии на отдельные виды деятельности, которые невозможно осуществлять без лицензии.
  2. Закон об объектах культурного наследия. В этом законе содержатся основные правила обращения с памятниками архитектуры и другими объектами культурного наследия.
  3. Приказ Президента Российской Федерации, после которого появилась современная версия лицензии Минкультуры.
  4. Приказ Министерства культуры, которое устанавливает административный регламент лицензирования памятников архитектуры и объектов культурного наследия России.
  5. Закон о деятельности, направленной на сохранение и реставрацию объектов культурного наследия России.

Какие изменения связанные с лицензией Минкультуры были приняты в законодательстве

  • Все разрешения, которые были выданы ранее, нужно переоформить в течении указанного срока. Такое изменение связано с новыми требованием, а также пересмотром видов лицензируемой деятельности.
  • Виды работ, которые подлежат лицензии, были полностью пересмотрены, из 31 одного направления осталось только 11.
  • Требуется обязательная аттестация как руководства, так и исполнителей.
  • Оформить лицензию можно как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

Список документов, которые необходимы для получения лицензии Минкультуры на проведение реставрационных работ:

  • Заявление для получения или переоформления лицензии Министерства культуры.
  • Опись документов.
  • Копия квитанции об оплате государственной пошлины.
  • Копии дипломов сотрудников.
  • Копии трудовых книжек сотрудников.
  • Копии приказа о приеме на работу сотрудников.
  • Копии трудовых договоров сотрудников.

Подготовка сотрудников для получения лицензии министерства культуры на реставрацию

Главное условие для получения лицензии Минкультуры на проведение реставрационных работ — это то, чтобы все специалисты имели квалификацию. То есть каждый сотрудник, занимающийся реставрационной деятельностью, обязан иметь нужный уровень квалификации.

Для оформления лицензии на реставрацию в штате должны быть такие специалисты:

  1. Архитектор по реконструкции культурного наследия.
  2. Инженер реставратор.
  3. Специалисты, которые выполняют работу реставрации и восстановления.

Также каждый сотрудник должен иметь хотя бы минимальный стаж работы. А по истечению 5 лет, у них должно быть подтверждение квалификации.

Лицензия Министерства Культуры

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