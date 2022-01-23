Личный комфорт: офисные кресла, созданные на заказ — основа результативной работы

Офисные кресла — «участники» рабочих процессов, на которых зачастую мы не обращаем внимания. Есть и есть. Между тем, говорят специалисты, именно от этой мебели во многом зависит работоспособность сотрудников. Почему? Долгое пребывание на одном месте, да и чаще всего в одном положении не самым лучшим образом влияет на организм. А значит повышается утомляемость, рассеиваются внимание, утрачивается концентрация. Когда такое положение дел сохраняется из года в год, существенно страдает здоровье человека в целом.

Хорошая новость в том, что сегодня всё больше производителей офисной мебели задумываются не о форме, а о сути изделий, которые выпускают на рынок. Более того, делают эргономичные кресла (вид кресел, созданных с учётом физиологических особенностей человека) на заказ, «собирая» их согласно индивидуальным потребностям конкретных пользователей. Пример в России — компания «МЕТТА» https://spb.metta.ru.

Сидячий образ жизни может стать причиной нарушения осанки и искривления позвоночника, проблем с венами и чрезмерной усталости. И только при покупке хорошего стула можно избежать этих трудностей, — отмечают эксперты компании.

Ещё одна рекомендация: подбирать рабочие кресла в зависимости от того, кто ими будет пользоваться, и какой период времени будет в них проводить. Чем больше «часов сидения», тем продуманнее должна быть конструкция стульев.

Ну и, разумеется, для целого ряда категорий пользователей кресла в принципе обязаны быть определённого рода и функционала. Для геймеров, к примеру, детей, людей с ограниченными возможностями и т.д. Эргономичные кресла, собранные на заказ, в данном случае — идеальное приобретение. Потому как преимущества (для здоровья в первую очередь) такой офисной мебели очевидны:

корректируют осанку во время сидения, помогая поддерживать спину;

при их использовании сидящие испытывают меньше усталости и дискомфорта;

уменьшают нагрузку на позвоночник, «отстраивая» его положение;

определяют верное при сидении положение запястий, локтей, ног, поясницы.

При этом, конечно, нужно понимать, что далеко не вся мебель, которую обозначают как «эргономическая», таковой является. Модное словечко недобросовестные продавцы используют с целью повышения объемов продаж. Рекомендация одна: приобретать сертифицированные изделия у компаний, специализирующихся на производстве таких товаров.

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