Лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков — о новых социальных проектах в Севастополе

Лидер Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков в телеэфире
Дети — спортсмены получают талоны на закупку продуктов питания в магазинах, сотрудничающих с нашей организацией. Тренеры — возможность мотивировать своих воспитанников, — отметил Дмитрий Голиков.
В программе участвуют городские федерации бокса (Дмитрий – вице-президент этой федерации), дзюдо, кудо, армейского рукопашного боя.
В этом году добавим еще дзюдоистов — спортивный клуб «Соловьи» и федерацию фехтования, — уточнил лидер «Добровольца».
Еще один новый проект – «Бесплатный хлеб». Он немного видоизменен по сравнению с прошлым годом.
Сейчас мы запустили проект «Бесплатный хлеб» – опробовали его в Балаклаве. На самом деле, этому начинанию уже больше года. Мы сотрудничаем с предпринимателем, у которого есть магазин. Хлеб продавался в этом магазине по 7 рублей, социальную нагрузку (по разнице в цене) брал на себя этот предприниматель. Сейчас пошли дальше и сделали определенное количество бесплатного хлеба. Для тех, кто, действительно, в этом нуждается, — рассказал Дмитрий Голиков.
Абсолютно новый проект «Добровольца» — «Настоящие продукты». Для его реализации было создано КФХ «Добрая ферма», обустроены теплицы.
Будет у нас своя сельхозпродукция – пока огурцы и помидоры, но рассчитываем расширять. Плюс подключаем других предпринимателей. Мы хотим найти таких производителей, которым близка идея здоровых, безопасных продуктов. Будем все это реализовывать в розницу, представим севастопольцам экологически чистую продукцию, — рассказал Дмитрий Голиков.
В планах на 2021-й – и «перезагрузка» проекта «Спорт без ограничений». Занятия физкультурой балаклавских ветеранов прервал коронавирус. В целях обеспечения безопасности, здоровья пожилых людей «спортивную секцию» пока закрыли. Дмитрий Голиков уверен: не навсегда. Говорит, как только «разберемся с коронавирусом», «Спорт без ограничений» снова выйдет на старт.
Как стать членом «Добровольца», как помогать людям не словами, а делами – в видео НТС.
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