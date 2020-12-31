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Лидер севастопольского «Добровольца» Дмитрий Голиков от всей души поздравляет с Новым годом

Лидер севастопольского «Добровольца» Дмитрий Голиков от всей души поздравляет с Новым годом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:55 31.12.2020

Лидер Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков сердечно поздравляет всех севастопольцев с Новым годом. По его словам, 2020-й был не самым простым периодом в жизни страны и города, он внес коррективы в планы и начинания, но «Доброволец» не только не сворачивает своих социальных проектов, но и начинает новые. Ведь 2021-й будет, однозначно,  лучше, добрее ко всем нам.

От лица своей семьи и от знакомого Деда Мороза, поздравляю всех с наступающим Новым 2021 годом! Пусть он будет мягче, комфортнее и удачнее предыдущего года! Всем здоровья! – отметил Дмитрий Голиков.

Лидер севастопольского «Добровольца» Дмитрий Голиков от всей души поздравляет с Новым годом

Лидер севастопольского «Добровольца» Дмитрий Голиков от всей души поздравляет с Новым годом

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