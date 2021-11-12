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Лидерами Всероссийской переписи населения в Крыму стали два города и пять районов

Лидерами Всероссийской переписи населения в Крыму стали два города и пять районов

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:23 12.11.2021

Керчь, Судак, Белогорский, Красноперекопский, Раздольненский, Советский и Черноморский районы стали лидерами Всероссийской переписи населения в Республике Крым. Жители этих муниципальных образований активнее всех участвуют в переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября, в это воскресенье. Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в четвертом квартале 2022 года. При этом, впервые граждане могут самостоятельно переписаться на портале Госуслуг, такая возможность у крымчан есть до 14 ноября включительно, — отмечают в пресс-службе Управления информационной политики Мининформ РК.

 

Лидерами Всероссийской переписи населения в Крыму стали два города и пять районов

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