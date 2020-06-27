Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак «Меценат и благотворитель»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак «Меценат и благотворитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:51 27.06.2020

Состоялось торжественное открытие Доски Почёта Балаклавского муниципального округа. На нее занесены имена заслуженных горожан, балаклавцев, делающих все для процветания родного района. Все они в ходе торжественной церемонии были отмечены Почётными грамотами. Отдельную благодарность подготовила местная организация ветеранов для людей, внесших неоценимый вклад в работу ветеранского движения района — Памятный знак «Меценат и благотворитель».

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

Памятным знаком наградили людей, помогающих ветеранам, пенсионерам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Такое решение было принято президиумом местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа.

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

За проявленное милосердие, активную благотворительную меценатскую деятельность в области поддержки ветеранов и пенсионеров, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, — говорится в аннотации к награде.

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

Среди награждённых: депутаты Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, Сергей Лисейцев, а также руководитель Общественного Движения  «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

ОД «Доброволец» с Балаклавской организацией ветеранов связывают годы плодотворного сотрудничества. И для Дмитрия Голикова стало большой честью получить от Председателя организации — Гриняка Василия Иосифовича такую высокую оценку проводимой им работы, — отмечает пресс-служба севастопольского «Добровольца».

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец» и Заксобрания Севастополя.

Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак "Меценат и благотворитель"

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.