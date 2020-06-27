Лидеру севастопольского «Добровольца» Дмитрию Голикову вручили памятный знак «Меценат и благотворитель»

Состоялось торжественное открытие Доски Почёта Балаклавского муниципального округа. На нее занесены имена заслуженных горожан, балаклавцев, делающих все для процветания родного района. Все они в ходе торжественной церемонии были отмечены Почётными грамотами. Отдельную благодарность подготовила местная организация ветеранов для людей, внесших неоценимый вклад в работу ветеранского движения района — Памятный знак «Меценат и благотворитель».

Памятным знаком наградили людей, помогающих ветеранам, пенсионерам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Такое решение было принято президиумом местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа.

За проявленное милосердие, активную благотворительную меценатскую деятельность в области поддержки ветеранов и пенсионеров, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, — говорится в аннотации к награде.

Среди награждённых: депутаты Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, Сергей Лисейцев, а также руководитель Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

ОД «Доброволец» с Балаклавской организацией ветеранов связывают годы плодотворного сотрудничества. И для Дмитрия Голикова стало большой честью получить от Председателя организации — Гриняка Василия Иосифовича такую высокую оценку проводимой им работы, — отмечает пресс-служба севастопольского «Добровольца».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец» и Заксобрания Севастополя.