Лидеры ученического самоуправления обсудили направления развития крымской школьной молодежи
фото: пресс-службы ДОЛ «Звёздный» и Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Лидеры ученического самоуправления обсудили направления развития крымской школьной молодежи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:50 06.11.2025

С 28 октября по 5 ноября на базе лагеря «Звёздный» прошел форум для лидеров ученического самоуправления Республики Крым. Наставниками для участников форума выступили вожатые Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

В детском оздоровительном лагере «Звёздный» завершился V юбилейный форум лидеров ученического самоуправления «Мы – будущее страны» для президентов школ и активистов со всего Крыма.

В  рамках форума прошли встречи школьников  с Министром образования, науки и молодежи Республики Крым – Лаврик Валентиной Васильевной, Министром экологии и природных ресурсов Республики Крым — Шевцовой Ольгой Александровной, а также представителями общественных организаций региона.

Вожатые Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) стали для участников наставниками: помогали развивать лидерские качества, прививали навыки командной работы и способствовали укреплению школьных активов. Подростки освоили основы проектной деятельности, участвовали в деловых играх и решали управленческие задачи, способствующие формированию умений управлять коллективом.

Благодаря таким мероприятиям мы не только укрепляем состав лидеров ученического самоуправления Крыма, но и рассказываем подросткам о возможностях, которые открывает перед ними участие в студенческом движении, и о том, как работа в трудовых отрядах подростков помогает получить первый трудовой опыт, развить личные и профессиональные навыки. Такие инициативы закладывают фундамент для будущих успехов ребят и воспитывают уважение к труду и командной работе, — отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов реализует программы, направленные на развитие молодежи, включая трудоустройство подростков в каникулярный период, трудовые проекты, инициативы по укреплению лидерских качеств.  Форум в ДОЛ «Звёздный» стал еще одним шагом в развитии навыков самоуправления и профессиональной подготовки школьников, обеспечивая их поддержку со стороны опытных наставников.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службами ДОЛ «Звёздный» и Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

