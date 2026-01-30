Лига Европы УЕФА 2025/26: стамбульский финал и новый формат турнира

Лига Европы УЕФА сезона 2025/26 проходит во втором году обновлённого формата с единым лиговым этапом из 36 команд. Каждый коллектив сыграл восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях) против разных соперников, после чего таблица определила участников плей-офф: первые восемь команд напрямую прошли в 1/8 финала, а коллективы с 9-го по 24-е место сегодня, 30 января 2026 года, узнают своих соперников по стыковым матчам на жеребьёвке в Ньоне. Информация о расписании встреч и составе участников доступна в разделе Лига Европы УЕФА на okko sport.

Финал же турнира назначен на 20 мая 2026 года и пройдёт на стадионе Beşiktaş Park в Стамбуле. Арена, вмещающая около 42 600 зрителей, является домашней для одноимённого турецкого клуба и ранее принимала Суперкубок УЕФА в 2019 году. Напомним, решение о выборе стадиона было принято Исполкомом УЕФА 22 мая 2024 года на заседании в Дублине.

Важно подчеркнуть: российские клубы не участвуют в еврокубках с февраля 2022 года по решению УЕФА, и сезон 2025/26 не стал исключением. Однако болельщики из России могут следить за ходом турнира: эксклюзивные права на трансляцию Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в РФ принадлежат платформе OKKO с сезона 2024/25 по соглашению, рассчитанному до 2026/27 года.

По оценкам специалистов, новый формат кардинально изменил структуру турнира: вместо восьми групп по четыре команды все 36 участников соревнуются в единой таблице по швейцарской системе. Такой подход повышает интригу на протяжении всего лигового этапа — даже после неудачного старта команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Победитель турнира получит путёвку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона, что делает борьбу за трофей особенно ценной для клубов из чемпионатов с ограниченным числом прямых квот.

Среди участников лигового этапа представлены коллективы из ведущих лиг Европы: «Астон Вилла» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Болонья» (Италия), «Брага» (Португалия), «Селтик» (Шотландия) и другие. Особый интерес вызывает борьба клубов, для которых Лига Европы становится основной европейской целью после вылета из Лиги чемпионов на ранних стадиях.

Стыковые матчи плей-офф запланированы на 19 и 26 февраля 2026 года. Их победители присоединятся к восьми командам, прошедшим напрямую, и продолжат путь к стамбульскому финалу в классическом формате двухматчевых противостояний. Такая система традиционно создаёт драматизм: даже крупная победа в первой игре не гарантирует выход в следующий раунд.

Сезон 2025/26 стал показательным для оценки эффективности нового формата. Первый розыгрыш (2024/25) позволил УЕФА собрать обратную связь от клубов и болельщиков. Второй год эксперимента покажет, насколько устойчива швейцарская система в долгосрочной перспективе и способна ли она сохранить баланс между интригой и предсказуемостью на протяжении всего турнира.

