Ликбез: 10 типов сделок, в которых не обойтись без нотариуса и трат на него﻿

В сделках с недвижимостью, семейных договоренностях или вопросах завещания цена ошибки слишком велика. Минимизировать риски помогает нотариус — провести многие такие сделки без его участия попросту невозможно. В каких именно соглашениях без специалиста не обойтись, сколько это может стоить и что будет, если нотариуса проигнорировать? Выяснили у юристов.

Сделки с недвижимостью:

1. Сделки с долями

Это купля-продажа, мена, дарение доли, если сделки проводят не все собственники одновременно (так называемое отчуждение доли в праве на квартиру, земельный участок или дом).

Если квартиру решили продать все долевые собственники и сделку они будут проводить по одному договору, то нотариус не понадобится.

Например, вы, ваш дядя и ваш брат — долевые собственники квартиры. Если вы примете коллективное решение о продаже, вы сможете продать ее без нотариуса. А если свою долю решит продать только дядя, нотариус обязателен.

Важно: нотариус понадобится и в сделках с долей в ипотеке.

2. Сделки с недвижимостью несовершеннолетних или ограниченно дееспособных

Сюда входит любое отчуждение (например, продажа, дарение, мена). В каждом случае потребуется нотариус.

Например, вы хотите продать квартиру, которая досталась вашему 16-летнему сыну от бабушки по завещанию. Здесь без нотариуса не обойтись — как и без органов опеки, которые контролируют все сделки с «детским» имуществом.

Сюда же входят сделки, в которых имуществом распоряжаются на условиях доверительного управления или опеки.

3. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением

Нотариальное удостоверение должно быть у всех видов рентных соглашений.

Например, вы хотите заключить договор пожизненного содержания с иждивением с вашим дедушкой. Он передаст вам квартиру, но сможет жить в ней до конца жизни, при этом вы будете обеспечивать его всем необходимым. Такую сделку обязательно удостоверяют у нотариуса.

4. Договоры дарения

С 2025 года все договоры дарения недвижимости тоже подлежат нотариальному удостоверению, и неважно, близкие ли родственники участвуют в сделке или нет. Раньше подарить квартиру или дом можно было без привлечения специалиста.

Например, вы хотите подарить квартиру вашей 20-летней дочери. Придется идти к нотариусу, хотя вы ближайшие родственники.

Нововведение направлено на защиту имущественных прав дарителей, особенно социально незащищенных граждан (например, пожилых людей), а также на предотвращение злоупотреблений со стороны одаряемых. Нотариус в обязательном порядке проверяет, что даритель действует добровольно и осознает последствия сделки, — отмечает Галина Шидловская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Шидловская и партнеры.

Семейные сделки

5. Брачный договор

Cоглашение, которое регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении, тоже нужно удостоверять у нотариуса.

Например, вы с вашей женой решили заключить брачный договор и прописать в нем, кому принадлежит квартира, а кому машина. Придется идти к нотариусу.

6. Сделки с нажитым в браке имуществом

Если сделка связана с имуществом, право на которое нужно регистрировать (например, недвижимостью), нужно получить нотариальное согласие на нее от второго супруга.

Например, ваш муж хочет продать земельный участок, который вы купили в браке. Вы должны дать на это нотариальное согласие — иначе вы сможете оспорить сделку.

7. Соглашение о разделе общего имущества супругов

Его можно заключить как в браке, так и после его расторжения.

Например, вы с супругой решили разделить имущество, хотя разводиться не собираетесь. Вы договорились, что ей будет принадлежать квартира, а вам — машина и дача. Такое соглашение должен удостоверить нотариус.

8. Соглашение об уплате алиментов

Важно: такое соглашение автоматически считается исполнительным листом, и его можно передать приставам.

Сделки с наследством

9. Завещание

В исключительных случаях завещание может удостоверить не нотариус. Например, врач в больнице или капитан морского судна.

Если особых обстоятельств нет, завещание должен удостоверить именно нотариус.

Например, вы хотите завещать свою квартиру дочери, а деньги на счетах — сестре. Придется идти к нотариусу.

10. Соглашение о разделе наследства

Если наследники решили изменить состав собственников наследственного имущества. Такие сделки подлежат государственной регистрации, а значит, без нотариуса не обойтись.

Например, вы и ваш брат получили по наследству квартиру и земельный участок — каждый по половине. Вы решили разделить наследство так, что квартира достанется вам и вашей дочери, а брату — участок. Состав собственников меняется, поэтому вы пойдете к нотариусу.

Если вы просто перераспределяете собственность между наследниками, нотариус необязателен.

Сколько стоят услуги нотариуса

Стоимость услуг нотариуса определяется нотариальными тарифами, утверждаемыми ежегодно, — федеральными и региональными.

Федеральный тариф — это, по сути, пошлина. Его размер устанавливается Налоговым кодексом РФ и Основами законодательства о нотариате.

Региональный тариф — это фактически оплата за услуги нотариуса в части проверки документов и правового анализа правового характера, а также за технические услуги — составление проекта документов.

Каждая сделка предполагает свой размер федерального и регионального тарифа. Их можно посмотреть на сайте нотариуса, к которому вы решили обратиться, или на сайте Федеральной нотариальной палаты (федеральные и региональные).

В сделках с дарением недвижимости для близких родственников (супруги, родители, дети, внуки, братья, сёстры) действует льгота — скидка 50%.

По некоторым сделкам стоимость определена фиксировано: например, удостоверение брачного договора в Москве стоит 500 рублей (федеральный тариф) плюс 15 000 рублей (региональный тариф).

Так что стоимость конкретных нотариальных действий лучше рассчитывать индивидуально с учетом особенностей сделки. Обычно это довольно ощутимые, но доступные суммы.

Важные вопросы о сделках с нотариусом

Можно ли удостоверить сделку у нотариуса, если это необязательно

Да, можно. Вы можете провести любую сделку у нотариуса — закон это позволяет.

Например, вы хотите продать квартиру. Вы — единственный владелец, и нотариус здесь необязателен. Но вы можете подстраховаться и провести сделку с ним, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем.

Что будет, если не удостоверить у нотариуса сделку, которая этого требует ее признают ничтожной.

Это означает, что сделка не порождает никаких правовых последствий: она как будто не была заключена. Стороны не приобретают прав и обязанностей, предусмотренных договором, а все, что было получено по такой сделке, подлежит возврату.- Галина Шидловская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Шидловская и партнеры»

Какие еще сделки требуют нотариального удостоверения

Их число огромно. Это, например, и корпоративные сделки, и договоры займа, и многое другое.

Поэтому перед тем, как заключать сделку, заранее проверьте, не нужно ли включить в план действий посещение нотариуса.

источник: Нотариальная палата города Севастополя