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Ликбез: 3 новых закона ноября, которые касаются недвижимости и ЖКХ
иллюстрация: ЦИАН

Ликбез: 3 новых закона ноября, которые касаются недвижимости и ЖКХ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:23 05.11.2024

1 ноября 2024 года вступили в силу сразу 3 нормативных акта, касающихся недвижимости и ЖКХ: новые правила противопожарной безопасности, ответственности за повреждение общего имущества и порядка наследования недвижимости.

Обновленный свод правил «Системы противопожарной защиты» изменил требования к планировке объектов недвижимости. Теперь любое помещение, в котором одновременно может находиться от 501 до 1 000 человек, должно иметь не меньше трёх эвакуационных выходов. Если помещение предназначено для одновременного пребывания 1 000 человек или больше, выходов должно быть не менее четырёх. Уточнили также требования к турникетам в холлах и вестибюлях зданий — обязательно должна быть возможность открыть их вручную и заблокировать в открытом состоянии.

Ещё одно изменение ноября внесено в Гражданский кодекс. Если кто-то из собственников жилья нанёс вред общедомовому имуществу — совершил акт вандализма, нарушил правила пожарной безопасности или самовольно переустроил общее помещение, — он обязан возместить ущерб самостоятельно. Раньше последствия чаще всего устраняла управляющая компания. Важный момент: вина собственника должна быть доказана в суде.

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Третье нововведение ноября касается наследования и дарения недвижимости. По тексту нового приказа ФНС нотариусы будут передавать сведения в налоговую о фактах наследования и дарения по двум новым формам:

Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство» и «Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения». Изменения скорее технические и вряд ли будут заметны для рядовых граждан, цитирует РБК юриста из «Пропозитума».

Их цель — своевременно информировать налоговую службу о смене собственников жилья, чтобы та могла корректно рассчитать сумму налогов.

источник: ЦИАН

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