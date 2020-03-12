Ликбез: бесплатная квартира для многодетной семьи. Как?

На сегодняшний день в РФ более полутора миллионов многодетных семей. Большинство из них являются малообеспеченными, поскольку львиная доля бюджета расходуется на покупку товаров первой необходимости. Главная проблема, для семей с тремя и более детьми – это отсутствие нормальной недвижимости. Для многих, отмечают эксперты портала Мир квартир , получение бесплатного жилья от государства – это единственный способ улучшить свои жилищные условия.

Малоимущие семьи с тремя и более детьми имеют право получить социальное жильё. Однако тонкости законодательства, особенности предоставления недвижимости в различных регионах и другие юридические нюансы могут ввести в заблуждение. Поэтому попробуем разобраться, как получить бесплатное жильё от государства.

Получение бесплатного жилья: пять важных условий

Существует 5 условий, которым должна соответствовать семья, желающая получить бесплатное жильё.

1. Подтверждённый статус многодетности. Необходимо удостоверение многодетной семьи. Его можно получить при наличии трёх и более детей, обратившись в ОСЗН (Отделение Социальной Защиты Населения). Не имеет значения – свои дети или усыновлённые.

2. Подтверждённый статус малоимущего. Условие – доход ниже прожиточного минимума на одного человека. Показатель зависит от региона проживания. К доходу относится не только зарплата, но и любые выплаты (стипендии, плата за аренду и пр.). Также чиновники будут смотреть на наличие ценного имущества. Если по документам семья в бедственном положении, но при этом имеет два автомобиля, то это будет принято во внимание.

3. Наличие гражданства РФ. Все члены семьи должны быть резидентами РФ. Если мать или отец иностранцы, на бесплатное жильё рассчитывать не придётся.

4. Достаточный срок проживания в городе. В разных регионах установлены свои показатели. Информацию можно уточнить в местных жилищных органах.

5. Отсутствие факта умышленного ухудшения жилищных условий. Многие семьи хотят получить квартиру по-быстрому. Поэтому они разменивают или продают недвижимость, увеличивают количество прописанных лиц и т. д. Если комиссия обнаружит подобные манипуляции, семью снимут с очереди или откажут в получении жилья при подаче документов.

Соблюдены все вышеперечисленные условия? Тогда можно начинать процесс получения жилья. Рассмотрим его пошагово.

На пути к бесплатному жилью: 3 шага

Получение бесплатного социального жилья – процесс, который потребует некоторых усилий. Главное собрать полный пакет документов.

Шаг 1. Встать в очередь на получение жилья.

Для этого необходимо собрать пакет документов. Он включает паспорта и свидетельства о рождении (для детей), свидетельство о браке, справку о признании семьи малоимущей, трудовые книжки (для работающих членов семьи) и справку из службы занятости (для безработных). Остальные документы комиссия получит самостоятельно, поэтому не стоит пытаться утаивать автомобиль.

Встать на учёт можно тремя способами.

1. Обратиться в администрацию. В Москве можно подать документы в Департаменте городского имущества. В некоторых районах постановкой на учёт также занимаются Префектуры и местные Управы.

2. Посетить МФЦ. Подача документов осуществляется через службы «одного окна». Лучше записаться в МФЦ заранее. Тогда время подачи документов не отнимет более 15 минут. Ходатайство о постановке на учёт заполняется на месте. За отдельную плату вам помогут правильно оформить документ.

3. Через портал Государственных услуг. Этот вариант подходит для районов, чьи административные учреждения предоставляют такую возможность.

Документы рассматриваются в течение 30 календарных дней. При подаче бумаг через МФЦ, срок может увеличиться на 2-3 дня. После принятия решения оформляется акт. Об этом заявителя уведомляют в течение 3 рабочих дней.

Шаг 2. Получение постановления

Постановление будет получено заявителем по почте (при посещении администрации или подаче документов через МФЦ) или по e-mail (при подаче бумаг через портал Госуслуг). На малоимущую многодетную семью заводится учётное дело в ДГИ, в котором отражаются текущие жилищные условия. Как правило, информация обновляется раз в 5 лет. Однако возможны внеочередные проверки.

Каждая многодетная семья получает индивидуальный номер в очереди на социальное жильё. Затем остаётся только ждать. Отслеживать очередь можно несколькими способами:

через портал Государственных услуг;

на официальном сайте администрации муниципального образования;

в приёмной администрации района;

через МФЦ.

Как только подойдёт очередь, семью пригласят в местную мэрию. Там будет подписан договор. Возможны и другие варианты. Это может получение компенсации за ипотеку или сертификата на жильё.

Шаг 3. Оформление договора социального найма

Если семья хочет получить квартиру, она подписывает договор социального найма. Он действует в течение 5 лет. Семьям предоставляются варианты недвижимости на выбор. После этого можно заселяться в полученное жильё.

Другие способы поддержки

Помимо социального жилья многодетные семьи также могут получить:

льготы на строительство. Размер выплаты рассчитывается индивидуально. В городе субсидия может покрыть до 40% от затрат на строительство, а в сельских районах – до 70%;

жилищный сертификат. Обладатели сертификата могут рассматривать новостройки Москвы и других городов из списка возможных застройщиков;

субсидия на целевые нужды. Также рассчитывается индивидуально. Она может быть использована для приобретения жилья;

льготная ипотека. Процент по ипотеке составит 6%. Однако необходимо иметь средства на первый взнос (20%). Льгота действует 3-5 лет. Срок зависит от количества детей в семье.

Получение бесплатного жилья – это процесс, который может занять немало времени. Некоторые семьи годами ждут своей очереди. Это связано с большим количеством претендентов в регионе. Однако не стоит отчаиваться. Программы по поддержке малоимущих многодетных семей постоянно расширяются, поэтому можно рассмотреть различные варианты.

Источник: Мир квартир

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