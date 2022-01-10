Ликбез: четыре запрета для владельцев жилья с газовой плитой или колонкой

Если в жилом помещении кухня с газовой плитой или есть колонка, это всегда возлагало на его собственника дополнительные ограничения.

По итогам 2021 года, с учетом новых нормативных актов и судебной практики, отмечают специалисты портала Юридические тонкости , стоит обратить внимание на четыре основных запрета для жителей газифицированных домов и квартир.

1. Пользоваться газовой плитой или колонкой, которая не прошла очередное техобслуживание

Новые Правила противопожарного режима (утв. ПП РФ № 1479 т 16.09.2020, вступили в силу с 2021 года) к общему запрету использовать неисправные газовые приборы добавили еще и запрет на эксплуатацию газовых плит и колонок, не прошедших техобслуживание.

То есть, даже если плита работает без нареканий, но при этом нет акта о прохождении очередного техобслуживания, это теперь, как минимум, нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ — штраф до 3 тысяч рублей).

Если же отсутствие акта на ТО является следствием того, что собственник жилья не заключил договор с газовой службой или не впустил ее специалистов для выполнения работ по ТО — это влечет дополнительный штраф от 1 до 2 тысяч рублей (ст. 9.23 КоАП РФ) и отключение газа (ПП РФ от 14.05.2013 № 410).

Обратите внимание, что газовая плита или колонка не пройдет очередное ТО, если истечет срок ее службы (он указывается в техпаспорте на изделие и, как правило, составляет от 8 до 10 лет).

В таком случае придется оплатить диагностику, чтобы официально подтвердили, безопасна дальнейшая эксплуатация газового оборудования или же нет (тогда придется менять плиту или колонку, иначе — снова штраф и отключение газа).

А требования Минстроя сейчас таковы, что газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», которая автоматически прекращает подачу газа, если гаснет пламя.

Поэтому не исключено, что газовая служба не продлит срок использования плиты положительным актом диагностики, если она не оснащена такой системой (СП 402.1325800.2018).

2. Ставить мебель рядом с газовыми приборами

Опять-таки согласно новым Правилам противопожарного режима рядом с газовой плитой или колонкой запрещается ставить мебель или другие горючие материалы.

Как бы тесно на кухне не было, нужно выдержать хотя бы минимальное расстояние до газовых приборов — это 20 см по горизонтали и 70 см по вертикали.

Правда, для встраиваемой техники (варочной панели и духового шкафа) сделано исключение — на них эти нормативы не распространяются.

3. Переделывать кухню

По действующим нормативам, утвержденным Минстроем (СП 402.1325800.2018), к кухням и другим помещениям, где располагается бытовое газовое оборудование, предъявляются следующие требования:

высота потолков должна быть не меньше 2,2 метра,

объем помещения, в зависимости от количества газовых горелок на плите, может составлять не менее 8 м3 — если 2 горелки, 12 м3 — если 3 горелки и 15 м3 — если 4 горелки,

обязательно следует предусмотреть в помещении вытяжной вентиляционный канал и окно с форточкой или другим устройством для проветривания,

помещение должно закрываться на дверь, отделяющую его от жилых комнат. Причем в нижней ее части, между полом и дверью следует оставлять зазор (как минимум, на 2 см) — чтобы обеспечивался приток воздуха.

Поэтому кухню с газовой плитой или колонкой запрещается переделывать с отступлением от этих нормативов. И последняя судебная практика является тому подтверждением.

Например: собственница квартиры перенесла перегородку между кухней и комнатой — так, что окно оказалось за пределами кухни.

Сотрудник газовой службы в ходе проверки составил акт и экстренно отключил газ в квартире, поскольку в результате такой перепланировки на кухне нарушилась система воздухообмена, что угрожало жизни людей.

Суд, куда обратилась женщина с жалобой, отказался признавать действия газовщиков незаконными, т. к. она сама нарушила один из строжайших запретов на перепланировку газифицированного помещения (Удмуртия, Увинский р-й суд, дело № 2-806).

4. Подключать вытяжку к вентиляционному каналу

Те же нормативы Минстроя говорят о том, что в помещениях, где используются газовые приборы, должна быть только естественная вентиляция.

Поэтому электрические вытяжки, которые выводят воздух прямо в вентиляционный канал дома, сейчас категорически запрещены.

По действующим правилам отсутствие тяги в системе вентиляции является основанием для незамедлительного отключения газа.

Подключать его впоследствии собственнику жилья придется только за свой счет и лишь после того, как будет восстановлена система вентиляции.

Например, женщина обратилась в суд, требуя восстановить подачу газа в ее квартиру. А причиной отключения стала вытяжка, подсоединенная через гофру прямо в вентиляционный канал.

Вот только истцу не удалось доказать, что такая система не представляет собой угрозы, блокируя естественную вентиляцию в кухне. Поэтому убирать вытяжку все же пришлось (Липецк, Правобережный р-й суд, дело № 2-2407).

Источник: Юридические тонкости

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