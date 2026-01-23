Прямо сейчас:
Ликбез: что изменилось с 2026 года в регистрации недвижимости в Севастополе﻿

23.01.2026

Теперь оформить недвижимость в Севастополе можно по единым для всей России правилам. С 1 января 2026 года полномочия по регистрации прав и кадастровому учёту переданы на федеральный уровень — их реализует Управление Росреестра по Севастополю.

С января ведомство работает по новому адресу: улица Маяковского, 8.

Порядок подачи документов для граждан не изменился: всё так же – через МФЦ и портал Росреестра. Юридические лица подают документы исключительно в электронном виде.

Главное, что нужно учитывать – новые реквизиты для оплаты госпошлины. Актуальная информация размещена на официальных ресурсах.

Кроме того, приказом Росреестра создана апелляционная комиссия — она рассматривает обращения по приостановкам государственной регистрации и кадастрового учёта.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (8692) 41-74-11.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

