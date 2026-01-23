Ликбез: что изменилось с 2026 года в регистрации недвижимости в Севастополе﻿

С января ведомство работает по новому адресу: улица Маяковского, 8.
Порядок подачи документов для граждан не изменился: всё так же – через МФЦ и портал Росреестра. Юридические лица подают документы исключительно в электронном виде.
Главное, что нужно учитывать – новые реквизиты для оплаты госпошлины. Актуальная информация размещена на официальных ресурсах.
Кроме того, приказом Росреестра создана апелляционная комиссия — она рассматривает обращения по приостановкам государственной регистрации и кадастрового учёта.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (8692) 41-74-11.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
