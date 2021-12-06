Ликбез: что изменится в жизни владельцев недвижимости в декабре 2021 года

Законодательная система постоянно подвергается изменениям и корректировкам. В декабре 2021 года, сообщает РБК-Недвижимость , в силу вступает ряд документов, которые касаются недвижимости. Они регулируют вопросы налога на имущество, аренды земли, земельных границ, строительства частных домов, объектов культурного наследия и детских площадок.

Вместе с экспертами рассказываем, как будут работать новые законы и что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года.

Налог на имущество

Российские граждане должны были до 1 декабря 2021 года заплатить налог на имущество. Это касается, в частности, собственников дач, домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, а также гаражей.

Оплату можно внести несколькими способами: через портал госуслуг, с помощью сайта ФНС, через банковское приложение или платежный терминал, рассказал основатель и партнер юридической компании «Бугров и партнеры» Сергей Соловьев. По его словам, за опоздание с уплатой налога придется оплачивать пеню — в размере 1/300 от текущей ключевой ставки Центробанка, действующей за каждый календарный день просрочки.

Объекты культурного наследия

С 1 декабря 2021 года начинает действовать закон, согласно которому в выписках из реестра объектов культурного наследия, выдаваемых физическим и юридическим лицам, появится больше сведений. Туда будут включены данные о принятии памятников на государственную охрану, о территориях, зонах охраны, защитных зонах, предметах охраны объектов культурного наследия, пообъектном составе ансамблей и достопримечательных мест, а также изображения памятников культуры.

Нововведение направлено на популяризацию культурного наследия. Кроме того, новый закон повысит информированность российских граждан об ограничениях хозяйственной и строительной деятельности в границах территорий памятников истории и культуры, — отмечает Сергей Соловьев.

Охотничьи угодья

С 9 декабря 2021 года вступает в силу закон, согласно которому права на участки, используемые как охотничьи угодья, можно будет передавать третьим лицам, а для продления срока аренды больше не потребуется участие в аукционе. При этом гражданин, который отчасти становится субарендатором, должен получить на это разрешение от регионального органа исполнительной власти, отметил партнер юридической компании «Бугров и партнеры».

Определять минимум площади охотничьих угодий, допустимых в такое пользование, будет Министерство природы, которое уже подготовило охотхозяйственные соглашения, говорит Соловьев. Также, по его словам, в рамках нововведения будет создан реестр недобросовестных арендаторов.

Детские площадки

С 1 декабря завершится переходный период согласно техрегламенту Евразийского экономического союза, который касается вопроса безопасности в отношении установки детских игровых площадок во дворах многоэтажных домов.

Если раньше разрешалось выпускать в оборот качели, домики, горки и другое оборудование, не прошедшее процедуру получения оценки соответствия, опираясь на старый регламент, то теперь категорически запрещено. Обновленный регламент устанавливает требования в отношении производства, монтажа, эксплуатации и даже утилизации установок, — подчёркивает эксперт.

Контроль за произведенным и установленным ранее оборудованием проводиться не будет.

Нововведение коснется покрытия, а также самих комплексов детских игровых площадок, впервые выпускаемых с декабря этого года. Оборудование должно соответствовать всем требованиям и подлежит сертификации. Детская площадка должна быть безопасной для пользования и нетоксичной, — уточняет юрист.

Земельные границы

С 9 декабря 2021 года начнет действовать закон, согласно которому требования к отображению на картах госграницы и территории регионов страны будет определять не только Минобороны, но и Росреестр. А за соответствием и точностью работы ведомств будут наблюдать органы федерального государственного геодезического надзора. Сегодня Росреестр контролирует нанесение границ и территорий, отражение отдельных субъектов на планах и официальных атласах, отметил юрист. При этом, по его словам, ведомство отмечает нередкие случаи несостыковок.

До появления нового закона отсутствовали эффективные механизмы, препятствующие ненадлежащему отображению на картографических материалах границ и территорий России. Появление таких материалов в интернете и мобильных приложениях могли привести к возникновению социальных конфликтов между населением соседних субъектов. Кроме того, искажение сведений о границах территории в зарубежных источниках может обострять обсуждение неразрешенных вопросов международного характера, — объяснили в Росреестре.

Индивидуальные дома

Еще одно нововведение, которое, по заявлению Минстроя России, планируется принять в декабре 2021 года, — это закон о строительстве индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу. Основные задачи, которые решит законопроект в случае принятия, — это придание определенного статуса территориям комплексной малоэтажной застройки, пояснила юрист, заместитель генерального директора Amulex.ru Юлия Галуева

Многочисленные поселки, в которых возводятся коттеджи и таунхаусы, будут застраиваться в порядке, регламентированном законом, а на общие территории устанавливается право общей долевой собственности. При этом застройщик обязан будет не только подготовить проект, но и сделать его публичным. Чтобы защитить инвестиции граждан, расчеты по таким объектам предусмотрены с использованием эскроу-счетов. После окончания строительства собственники объектов недвижимости будут строить свои взаимоотношения с учетом требований Жилищного кодекса к общему имуществу собственников, — резюмировала Галуева.

Источник: РБК-Недвижимость

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