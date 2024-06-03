Ликбез: что изменится в законодательстве в июне

О важных законодательных изменениях рассказывает ЦИАН: до закрытия льготной программы на новостройки остался месяц, многодетным семьям сохранят выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, а туристические походы станут безопаснее.

Главное событие июня — завершается срок действия массовой льготной ипотеки

У тех, кто хочет купить квартиру в новостройке под 8% годовых, остался всего один месяц. 30 июня — последний день действия массовой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. В июне завершается действие еще ряда льготных программ. Пока власти не определились с судьбой льготной ипотеки. Этот вопрос важен как для покупателей жилья, так и для застройщиков.

Предполагается, что с июля льготные программы станут более адресными. С высокой вероятностью популярную массовую программу свернут. В правительстве есть консенсус по этому вопросу, заявили ранее в Минфине.

Другие льготные программы серьезно переформатируют. Продление семейной ипотеки уже подтвердили ряд ведомств. Эта программа продолжит действовать, но ее условия изменятся.

Изменились правила выдачи сертификата на маткапитал

13 мая вступил в силу приказ Минтруда, ужесточающий требования к кандидатам на получение субсидии. Претендовать на маткапитал не смогут люди, у которых ребенок родился в другой стране, после чего они получили российский паспорт и приехали в Россию. Напомним, в 2024 году сумма субсидии на первенца составляет 631 тыс. рублей. Размер субсидии на второго ребенка — 834 тыс. рублей.

Многодетные семьи продолжат получать ипотечные выплаты

В конце мая было принято решение о продлении ипотечных выплат для многодетных семей на 7 лет, до по 31 декабря 2030 года. Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях.

Размер выплаты сохранили на прежнем уровне — 450 тыс. рублей. Ее можно направить на полное или частичное погашение задолженности по ипотеке.

В закон внесли несколько поправок. Семьи не смогут использовать субсидию для покупки помещения, непригодного для проживания. Средства нельзя будет направить на покупку земельного участка, если построенный на нем дом не зарегистрирован.

Туристические походы станут безопаснее

С 1 июня начнет действовать закон, регламентирующий работу туристических проводников. Их обяжут пройти аттестацию. Это можно будет сделать в одной из спортивных федераций либо в организациях, одобренных правительством. Без аттестации будет запрещено водить туристические группы в походы. Помимо этого, гиды будут обязаны проходить переподготовку и переаттестацию и сообщать в МЧС о начале маршрута и возвращении.

Рестораны и кафе смогут продавать алкоголь на летних верандах

Сейчас заведениям запрещено продавать алкоголь на летних верандах и террасах. За это нарушение предпринимателям грозит штраф до 300 тыс. рублей. В некоторых регионах действуют свои правила: например, в Москве разрешили продажу легкого алкоголя на сезонных площадках.

В июне начнут действовать поправки в федеральное законодательство. Заведениям общепита с лицензией на торговлю алкоголем разрешат продавать такие напитки на сезонных площадках, примыкающих к заведению.

Налог на продажу недвижимости для части собственников могут повысить

Минфин подготовил пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы. Сейчас поправки рассматривают в правительстве.

В ведомстве предлагают сохранить налог на продажу недвижимости на уровне 13%, если доход от продажи не превышает 2,4 млн рублей. Если доход превышает эту сумму, ставка налога вырастет до 15%. Ставка налога 15% будет максимальной, без дальнейшей прогрессии. Льготу при выполнении минимальных сроков владения имуществом сохранят.

Помимо этого, шкала НДФЛ станет пятиступенчатой:

при доходах до 200 тыс. рублей в месяц ставка налога составит 13%;

200–416,7 тыс. рублей в месяц — 15%;

416,7 тыс. — 1,67 млн рублей в месяц — 18%;

1,67–4,17 млн рублей в месяц — 20%;

более 4,17 млн рублей в месяц — 22%.

Повышенные ставки будут применять только к сумме превышения.

источник: ЦИАН