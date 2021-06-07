Ликбез: что нужно знать перед началом дачного сезона

Российское законодательство меняется с каждым годом. Не исключением стал и 2021 г.: вступили в силу новые правила, регламентирующие розжиг костров на даче, проведение ежегодного собрания собственников и комплексных кадастровых работ в СНТ, получение кредита под 6% на строительство загородного дома и возможность владельцев земельных участков воспользоваться налоговым вычетом. О

том, что теперь полезно знать каждому дачнику, Domofond.ru рассказал управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин.

Новые правила противопожарной безопасности

Согласно обновленным требованиям, с 1 января 2021 г.:

развести костер можно будет только в специально вырытой для этого яме глубиной не менее 30 см и расположенной на расстоянии не менее 50 м от жилых построек, 30 м от лиственных деревьев, и 100 м – от хвойных деревьев. Яму можно не рыть, если планируется развести огонь в металлической емкости. При этом разговор здесь идет не только о жарке шашлыков. Ту же сухую траву власти предлагают сжигать с использованием металлической бочки. Необходимые безопасные расстояния в этом случае могут быть в 2 раза меньше, чем при использовании ямы;

если вы хотите устроить на своем дачном участке барбекю, проследите, чтобы мангал находился на расстоянии не менее 5 м от дома и не менее 2 м от любых горючих материалов;

собственники должны соблюдать порядок на участке: нужно своевременно косить траву, убирать мусор и сухую растительность (в том числе спиливать сухие деревья). Также в границах участка запрещается устраивать свалки;

в некоторых случаях разведение открытого огня запрещается вовсе – например, в мангале (бочке), который имеет повреждения, под кронами хвойных деревьев или если скорость ветра больше 10 м/с.

Нарушение любого из этих требований подпадает под статью КоАП РФ и может повлечь наложение штрафа размером в 2-3 тысячи рублей (для физических лиц). Если в результате нарушения возникнет пожар, помимо штрафа (до 5 тыс. руб.), виновнику придется возмещать причиненный ущерб.

Дачная амнистия

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 г. Более того, теперь в упрощенном порядке (заявителю нужно предоставить только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок) можно зарегистрировать право собственности и на дома, расположенные на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и для ведения личного подсобного хозяйства.

Новые правила проведения общих собраний в СНТ

С 2021 г. администрация СНТ может проводить ежегодное общее собрание без предварительного уведомления всех его членов. Для этого достаточно внести в Устав садоводческого товарищества указание, что встреча должна состояться в определенный день и час, в конкретном месте. Однако если повестка включает какие-либо дополнительные вопросы (помимо предусмотренных Уставом для рассмотрения на ежегодном собрании), уведомлять собственников участков в СНТ все же придется.

СНТ и расходы на кадастровые работы

С марта 2021 г. кадастровые работы в СНТ могут быть инициированы самими членами садового товарищества. Раньше подобная инициатива могла быть профинансирована только из бюджета местной администрации или при софинансировании из региональной и федеральной казны, и, если средств не хватало, работы не проводились.

Данное нововведение должно значительно облегчить и удешевить процедуры уточнения границ земельных участков и постановки участков на кадастровый учет. Планируется, что споров между собственниками станет меньше, но как будет на самом деле – покажет только практика.

Еще в рамках комплексных кадастровых работ теперь можно скорректировать площадь участка в пределах 10% от указанной. А поскольку процесс будет массовым (для всего СНТ, где участки расположены на одной территории), ожидается, что риск возникновения ошибок снизится.

Налоговый вычет

Согласно разъяснениям Минфина, налоговый вычет (возврат уплаченного налога; не более 260 тыс. руб.) могут получить также и владельцы садовых участков, если дом на таком участке оформлен в собственность, начиная с 1 января 2019 г. Помните, что имущественным вычетом можно воспользоваться раз в жизни.

Кроме того, с 21 мая 2021 г. получить имущественный вычет можно будет в упрощенном порядке – в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, без необходимости предоставления справок 3-НДФЛ и документов, подтверждающих право на вычет.

Кредиты по льготной ставке 6% на строительство дома

Действие программы льготного кредитования «Семейная ипотека» для семей с двумя и более детьми расширено и теперь распространяется на строительство или приобретение частного дома. Сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти ограничена 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. Ставка за пользование кредитором – 6% годовых.

Источник: Domofond.ru

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