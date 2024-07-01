Ликбез: что положено семьям военных

Женам военнослужащих-контрактников при расторжении трудового договора в связи с переводом их супругов к новому месту службы выплатят выходное пособие в размере двухмесячной средней заработной платы. Минобороны предложило закрепить эту норму в Законе «О статусе военнослужащих». «Парламентская газета» узнала подробности, а также выяснила, на какие еще льготы могут рассчитывать семьи военнослужащих.

Помочь с работой

Минобороны подготовило законопроект, вносящий дополнительный пункт в статью 10 Закона «О статусе военнослужащих». Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, направлен на социальную поддержку супругов военных, проходящих службу по контракту. Предложено закрепить выплату им выходного пособия в размере двухмесячной средней заработной платы при расторжении трудового договора в связи с переводом их супругов к новому месту службы в другие населенные пункты или на территорию иностранных государств.

Сейчас эта норма оформлена в виде приказа Минобороны от 2002 года, в случае же принятия поправки она станет гарантией государства, и ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.

В данный момент Закон «О статусе военнослужащих» предусматривает три основные меры поддержки супругов военнослужащих, связанных с трудоустройством. Так, в общий трудовой стаж им засчитывают годы вынужденной безработицы, связанные с невозможностью трудоустроиться по месту военной службы супруга, а также с необходимостью ухаживать за больным ребенком. Также они имеют преимущество при поступлении на работу в госорганизации и воинские части, на оставление там в случае сокращения и при направлении на переобучение. Жены военных вправе требовать отпуск одновременно с отпуском мужа.

Компенсировать трудности

Как сообщил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, «военные — бывшие, настоящие и будущие — в числе опорных скреп, поэтому любое разумное государство поддерживает эту категорию граждан».

Не менее важно поддерживать и членов семей военнослужащих, считает председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Военных переводят на новые места службы, и их жены часто находятся в режиме переезда. Им приходится жить и в районах Крайнего Севера, и на других территориях с не очень благоприятными условиями, поэтому приветствуются любые меры соцподдержки, — сообщил депутат «Парламентской газете».

Все основные социальные гарантии семьям военнослужащих изложены в Законе «О статусе военнослужащих» и обусловлены спецификой службы главы семьи и особенностями условий проживания.

Так, супруги, дети и находящиеся на иждивении военных лица могут рассчитывать на медицинскую помощь в военно-медицинских организациях. Детей военных обязаны принимать в ближайшие к месту службы родителей школы и в первоочередном порядке выдавать им путевки в детсады и летние лагеря. Члены семей офицеров, уволенных после 20 лет службы, имеют право ежегодно отдыхать и лечиться в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях и турбазах Минобороны за полцены. Кроме того, они могут рассчитывать на бесплатный проезд к местам отдыха.

В тяжелой ситуации

Членам семьи также положено денежное довольствие в случае безвестного отсутствия военнослужащего, захвата его в плен или в качестве заложника. Члены семьи уволенного со службы военного имеют право бесплатно проехать к избранному месту жительства, а если глава семейства погиб, еще и перевезти до 20 тонн личного имущества.

При гибели военнослужащего предусмотрен вообще целый ряд гарантий членам его семьи. Так, они могут бесплатно доехать на любом виде транспорта к месту его погребения и обратно и в дальнейшем пользоваться этим правом раз в год. Эта же гарантия распространяется и на случай тяжелой болезни военнослужащего. Бесплатным проездом к госпиталю могут воспользоваться два близких родственника и два члена семьи.

Члены семей погибших или умерших военнослужащих имеют право на пенсию по потере кормильца. Их не могут выселить из жилья и лишить права на улучшение жилищных условий. Они могут бесплатно отремонтировать индивидуальный жилой дом раз в десять лет, а также имеют право на компенсацию оплаты коммунальных услуг. За ними сохраняются и гарантии по оказанию медпомощи, санаторно-курортному лечению, проезду к месту этого лечения и обратно. В случае гибели военного в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на членов его семьи распространяются гарантии и компенсации, действующие в отношении членов семей военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне.

Помимо основного закона, существует еще и ряд нормативных актов, которые регламентируют меры поддержки семьям военных, погибших или ставших инвалидами в результате боевых действий и на сборах. Помимо единовременного пособия, им положена ежемесячная компенсация, детям-школьникам раз в год оплачивают летний отдых, а для родителей и вдов предусмотрены льготы по налогу на имущество.

Кроме того, в последнее время приняты еще более 100 законов для поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил в апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, например, члены семей военных, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, им сохранят компенсацию за аренду.

источник: «Парламентская газета»

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