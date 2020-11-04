Ликбез: что такое дееспособность и при чем здесь недвижимость

Сделка с недвижимостью, отмечает РБК/Недвижимость , может быть отменена, даже если у квартиры идеальная история и все документы подписаны верно. Как можно лишиться права на владение из-за признания продавца недееспособным?

Юрист в сфере земельных отношений, строительства и защиты прав обманутых дольщиков Елена Фёдорова разъясняет основные моменты.

Что такое дееспособность?

Дееспособность — это возможность распоряжаться своими правами и нести обязанности, совершать значимые действия с точки зрения закона (ст. 21 гл. 3 ГК РФ [1]). То есть осознавать свои поступки и их последствия.

Полная дееспособность наступает с 18-летнего возраста. Ею не могут обладать несовершеннолетние дети (за исключением особых случаев, которые мы рассматриваем ниже), а также люди, ограниченные в правах по суду.

Вряд ли вы будете покупать квартиру у ребенка, поэтому важно помнить, что взрослый человек также может оказаться недееспособным. Это происходит в том числе ввиду особенностей психического состояния. В одних случаях диагноз ставится в раннем возрасте и неоспорим, в других — может быть временным и появиться уже в зрелом возрасте.

Кстати, дееспособность рассматривают в рамках Гражданского кодекса РФ, в то время как Уголовный кодекс оперирует понятием «вменяемость». Ограничить права и обязанности человека, достигшего совершеннолетия, можно только по суду.

Правоспособность и дееспособность

Два схожих, но при этом очень разных понятия, в которых важно разобраться. Правоспособность — это возможность иметь гражданские права и нести обязанности. Она возникает с момента рождения человека и принадлежит ему в течение всей жизни независимо от состояния здоровья. Это гарантия того, что гражданину доступны равные с другими людьми права. Но их наличие не подразумевает умения ими распоряжаться. То же касается и обязанностей: в законе есть понятие деликтоспособности — возможности нести ответственность за правонарушения.

Например: 13-летний подросток правоспособен, но не дееспособен. Он имеет гражданские права, свободу вероисповедания, но при этом не может заключить сделку по покупке недвижимости.

Виды дееспособности

Дееспособность — не постоянный статус. Здесь возможны ограничения, изменения и исключения. Так, дееспособность бывает:

полной, когда человек целиком может реализовать свою правоспособность без ограничений;

частичной или относительной, если мы говорим о ребенке 6–14 лет или неэмансипированном подростке 14–18 лет;

ограниченной, которая регламентируется законом в результате экспертизы и судебного решения;

«нулевой» — то есть полной недееспособностью (малолетние до шести лет, лица с психическими расстройствами).

Дееспособность малолетних

Официальной дееспособностью не могут обладать дети до 18 лет, но здесь тоже есть градация. Например, дети до шести лет абсолютно недееспособны, за них полностью отвечают родители.

В возрасте 6–14 лет они считаются малолетними и уже наделяются некоторыми правами: могут заключать мелкие бытовые сделки (покупать продукты в магазине), распоряжаться деньгами по своему усмотрению и заключать договор на безвозмездной основе. При этом в случае нарушения закона отвечать будут родители и опекуны.

В период 14–18 лет человек может официально зарабатывать, оформлять авторские права на произведения, делать банковские вклады, а с 16 лет — быть полноправным членом кооператива.

Полноценная дееспособность наступает с 18 лет, но есть исключения. В том числе если человек вступил в брак или стал предпринимателем с 16 лет.

Кроме того, существует понятие эмансипации гражданина. Это процедура, по которой закон закрепляет за несовершеннолетним полную дееспособность. Эмансипацию подтверждают органы опеки и попечительства. Ее можно получить либо с согласия родителей, либо по решению суда в случаях, когда подросток уже работает. Отменить эмансипацию нельзя, ГК РФ такой возможности не предусматривает. Итак, дееспособность малолетних делится по возрасту:

с 6 лет (малолетние — ст. 28 ГК РФ);

с 14 лет (ст. 26 ГК РФ);

с 18 лет — совершеннолетие (ст. 21 ГК РФ);

досрочное достижение гражданской зрелости (реализуется путем эмансипации — ст. 27 ГК РФ, вступления в брак — ст. 21 ГК РФ).

Дееспособность малолетних ограничена до наступления совершеннолетия.

Частичная и ограниченная дееспособность

Дееспособность может быть полной, а может — частичной. Вторая относится к несовершеннолетним, у которых меньше прав и обязанностей в силу возраста. Ограниченная дееспособность по ГК РФ может быть назначена в случае, когда человек страдает от зависимостей: злоупотребляет алкоголем или пристрастен к азартным играм. Чтобы обезопасить родных и близких, закон лишает его возможности самостоятельно заключать сделки.

Иногда участник договора не может контролировать свои действия и не понимает последствий без помощи третьих лиц из-за психических отклонений. В таком случае у него должен быть попечитель, без которого невозможно провести сделку. Ограниченная дееспособность может возникнуть, если человек признан банкротом. До окончания процедуры подтверждения этого статуса распоряжаться имуществом могут только финансовые управляющие: если будущий банкрот заключит сделку лично, она будет признана ничтожной.

Лишение дееспособности

Бывают ситуации, когда человек признан дееспособным по закону, но по факту не был таковым в момент заключения сделки. Например, находился под действием алкогольных или наркотических веществ либо в состоянии аффекта, то есть не мог отвечать за свои решения в полной мере. Суд обязан учесть эти факторы. Их недостаточно для признания человека недееспособным, но сделка из-за них может быть отменена.

Суд может признать человека недееспособным на основании ч. 3 ст. 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Для этого обязательна психиатрическая экспертиза, присутствие прокурора и специалиста из органов опеки, даже если речь идет о совершеннолетнем человеке. Причиной для процедуры могут стать запросы правоохранительных органов.

Часто процедуру начинают по инициативе родственников, которые видят, что у члена семьи нарушено поведение и реакции. Например, престарелая бабушка страдает провалами в памяти, не отдает себе отчета в совершаемых поступках, но при этом решила продать или отписать дом под влиянием малознакомых людей.

Дееспособность в сделках с недвижимостью

Участник любого гражданского договора должен в полной мере осознавать, что он делает; в случае с недвижимостью дееспособный продавец может самостоятельно реализовать свои права. Если он недееспособен, то сделка будет признана недействительной даже постфактум. Этим критерием иногда пользуются мошенники: спустя какое-то время всплывают факты о психической несостоятельности продавца, а деньги уже получены и вернуть их назад будет довольно трудно.

Риелторы советуют удостовериться в адекватности второй стороны, прежде чем ставить подпись в документах. Подойдут справки из диспансеров. При этом даже если человек стоит на учете, это не подтверждает его неспособность заключить сделку.

Например, бывший алкоголик или страдающий психическими расстройствами много лет назад, мог пройти длительный курс реабилитации. Эти сведения отражены в выписке из Управления Росреестра «о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным». Каждый случай следует рассматривать индивидуально.

Источник: РБК/Недвижимость