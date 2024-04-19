Ликбез: что значит и кому нужна адресная льготная ипотека

Главным отличием адресной льготной ипотеки является то, что она предоставляется только на покупку жилья на вторичном рынке. Это означает, что потенциальные заемщики могут приобрести уже существующее жилье, а не новое, строящееся. Таким образом, адресная ипотека дает возможность более широкому кругу граждан стать владельцами собственного жилья.

Однако не все граждане могут воспользоваться программой адресной ипотеки. Она доступна только гражданам Российской Федерации, которые имеют статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также необходимо удовлетворять определенным критериям, установленным программой. Это могут быть такие факторы, как доход, семейное положение, наличие необходимых документов и другие.

Приоритеты адресного финансирования:

— медицина;

— образование;

— новые технологии;

— сельское хозяйство;

— прикладные инженерные профессии;

— семьи с двумя и более детьми;

— молодые специалисты.

Работа программы адресной ипотеки основывается на сотрудничестве между государственными органами, банками и риэлторскими компаниями. В рамках программы государство предоставляет банкам гарантии на сумму кредита, а банки выдают кредиты гражданам на покупку жилья на вторичном рынке. Риэлторские компании помогают гражданам найти подходящее жилье и оформить все необходимые документы, — поясняет эксперт.

Для того, чтобы претендовать на адресную льготную ипотеку надо будет соответствовать нескольким критериям:

— иметь профессию, которая востребована в конкретном регионе;

— проживать или быть готовым к переезду на постоянное место жительство в другой город, область;

— иметь достаточный доход для уплаты обязательного платежа по ипотеке.

В планах ЦБ ограничить доступ к ипотечным займам гражданам, имеющим недостаточные доходы для обслуживания кредита.

В 2024 году программа адресной ипотеки продолжит развиваться. Государство предоставляет дополнительные гарантии банкам, что делает кредиты еще более доступными для граждан. Также происходит активное расширение партнерской сети банков и риэлторских компаний, что упрощает процесс получения ипотеки и позволяет гражданам иметь больше выбора, — заключил Станислав Паулаускас.

источник: «Российская газета»