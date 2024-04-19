Ликбез: что значит и кому нужна адресная льготная ипотека

В июле 2024 года Центробанк предполагает завершение массовой программы льготной ипотеки, в то время как адресная программа будет продолжать свое развитие. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Член экспертного совета Комитете Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас рассказал «Российской газете», для кого будет доступна адресная льготная ипотека.
Важно отметить, что адресная льготная ипотека — это новый инструмент на рынке недвижимости, который предоставляет возможность получить ипотечное кредитование на приобретение жилья на вторичном рынке. Руководство ЦБ считает целесообразным поддерживать финансово отдельные категории населения, а не строительные отрасли. Причина в том, что льготное кредитование вызвало повышение стоимости жилья в новостройках, повысило прибыли застройщиков, но отрицательно сказалось на доходах, финансовой нагрузке граждан, — отмечает эксперт.
Главным отличием адресной льготной ипотеки является то, что она предоставляется только на покупку жилья на вторичном рынке. Это означает, что потенциальные заемщики могут приобрести уже существующее жилье, а не новое, строящееся. Таким образом, адресная ипотека дает возможность более широкому кругу граждан стать владельцами собственного жилья.
Однако не все граждане могут воспользоваться программой адресной ипотеки. Она доступна только гражданам Российской Федерации, которые имеют статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также необходимо удовлетворять определенным критериям, установленным программой. Это могут быть такие факторы, как доход, семейное положение, наличие необходимых документов и другие.
Приоритеты адресного финансирования:
— медицина;
— образование;
— новые технологии;
— сельское хозяйство;
— прикладные инженерные профессии;
— семьи с двумя и более детьми;
— молодые специалисты.
Работа программы адресной ипотеки основывается на сотрудничестве между государственными органами, банками и риэлторскими компаниями. В рамках программы государство предоставляет банкам гарантии на сумму кредита, а банки выдают кредиты гражданам на покупку жилья на вторичном рынке. Риэлторские компании помогают гражданам найти подходящее жилье и оформить все необходимые документы, — поясняет эксперт.
Для того, чтобы претендовать на адресную льготную ипотеку надо будет соответствовать нескольким критериям:
— иметь профессию, которая востребована в конкретном регионе;
— проживать или быть готовым к переезду на постоянное место жительство в другой город, область;
— иметь достаточный доход для уплаты обязательного платежа по ипотеке.
В планах ЦБ ограничить доступ к ипотечным займам гражданам, имеющим недостаточные доходы для обслуживания кредита.
В 2024 году программа адресной ипотеки продолжит развиваться. Государство предоставляет дополнительные гарантии банкам, что делает кредиты еще более доступными для граждан. Также происходит активное расширение партнерской сети банков и риэлторских компаний, что упрощает процесс получения ипотеки и позволяет гражданам иметь больше выбора, — заключил Станислав Паулаускас.
источник: «Российская газета»
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