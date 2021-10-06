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Ликбез: дачников могут оштрафовать за мусор. В каких случаях?
фото: Stijn Dijkstra (pexels.com)

Ликбез: дачников могут оштрафовать за мусор. В каких случаях?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:11 06.10.2021

В соответствии с российским законодательством, дачники, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, несут обязанность по уборке от различного вида мусора и иных отходов своей придомовой территории. Дело в том, что земельный участок должен использоваться строго по своему целевому назначению, а не для складирования различных бытовых отходов, организации свалок, загрязнения территории и порчи земли, пусть даже и своей собственной. Об этом рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист «Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей, — отмечает эксперт. 

Если складирование мусора или отходов на дачном участке повлекло за собой порчу земли, то дачника могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Таким образом, дачники должны помнить, что они обязаны использовать земельный участок по назначению, не допускать его захламление, организацию свалок и нанесение вреда окружающей среде, — говорит Сергей Савельев.

Юрист также отмечает, что в настоящий момент на территории всей Российской Федерации действуют единые правила противопожарного режима, которые регламентируют, в том числе, порядок сжигания мусора на дачном участке.

Многие дачники у себя на участках сжигают скопившийся бытовой мусор. При этом они забывают, что разведение костров и использование открытого огня может повлечь за собой вред жизни и здоровью человека, повреждение или уничтожение имущества, и, как следствие, привлечение лица, нарушающего противопожарные правила, к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ.

В зависимости от условий нарушения требования противопожарной безопасности и возникших последствий вследствие такого нарушения, гражданину может быть назначен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Таким образом, дачникам, сжигающим мусор на своем участке, необходимо быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима, — констатирует эксперт.

Источник: ПРАЙМ

Ликбез: дачников могут оштрафовать за мусор. В каких случаях?

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