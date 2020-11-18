Ликбез для севастопольцев: кто поможет подготовиться к пенсии заблаговременно?

Более тысячи соглашений об электронном информационном взаимодействии заключено между Отделением ПФР по г.Севастополю и работодателями. Такое сотрудничество, отмечают в ведомстве, позволяет назначать пенсию севастопольцам без отрыва от производства на основании сведений, представленных работодателями:

Работодатель-страхователь передает в Пенсионный фонд сведения о своих сотрудниках (списки и все необходимые документы), у которых в ближайшие 24 месяца возникает право на назначение страховой пенсии по старости. Передача данных осуществляется в соответствии с Порядком организации информационного взаимодействия — по защищенным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя, сведения передаются только по письменному согласию сотрудника.

В свою очередь, специалисты ПФР осуществляют правовую оценку пенсионных прав будущего пенсионера на основании поступивших документов, при необходимости направляют запросы бывшим работодателям, в архивные органы других регионов, и в итоге готовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии.

Работодатель за месяц до наступления возраста выхода на пенсию работника по тем же каналам связи направляет в ПФР (с письменного согласия сотрудника) два заявления: на назначение страховой пенсии и о способе ее доставки.

Участие работодателя в этом процессе не только обеспечивает своевременное назначение пенсии, но и позволяет сотруднику не покидать рабочее место для решения вопросов при оформлении пенсии. Это особенно важно в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Отделение ПФР по г.Севастополю приглашает работодателей — страхователей независимо от численности персонала к сотрудничеству в рамках электронного взаимодействия.

Консультацию по вопросам заключения соглашения работодатель может получить по телефону отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Центра по установлению пенсий в г. Севастополе +7 (8692) 53-16-96.