Ликбез для туристов: правила крымского лета-2020. Коронавирус диктует условия

В преддверии 1 июля Туристический портал Крыма напоминает об основных правилах и нововведениях курортного сезона 2020:

Этот сезон пройдёт по совершенно новому сценарию. Теперь, где бы гость ни находился – в санатории или музее – он должен будет помнить об обязательной социальной дистанции, масочном режиме и, конечно же, чистоте рук (в этом ему помогут повсеместно установленные санитайзеры). Безопасность – прежде всего. Но обо всём по порядку.

Въезд в Республику Крым и Севастополь

Итак, при въезде в Республику Крым гости с материка не подлежат обязательной обсервации (такая мера отменена с 15 июня) и не обязаны предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Однако они проходят обязательную термометрию – каким бы транспортом ни прибывали.

Вместе с тем, 14 календарных дней в условиях обсерватора по-прежнему придётся провести приезжающим из-за рубежа, в том числе с территории Украины. Кроме того, в Крыму продолжает действовать масочный режим в общественных местах, необходимо соблюдать и социальную дистанцию в 1,5 метра.

Иные правила действуют для туристов, которые хотят попасть на территорию города федерального значения Севастополя. Так, им необходимо заранее получить QR-код – на сайте covid.sev.gov.ru в разделе «Получить пропуск на въезд/выезд из города», заполнив предлагаемую форму. Причём нужно приложить документы, подтверждающие бронирование в гостинице, и предоставить справку не более чем 5-дневной давности об отсутствии Covid-19. Оригинал этой справки турист потом должен взять с собой.

Далее – заполнение анкеты и экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию непосредственно при въезде в Севастополь. До получения результата человек обязан обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания), а при отсутствии такой возможности – в условиях обсерватора. Если тест окажется отрицательным, будет разрешено свободное перемещение по городу с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, если положительный – человека направят в городскую инфекционную больницу.

Что касается самих крымчан, то для въезда в город-герой им не нужно получать QR-код, достаточно паспорта с пропиской на полуострове. Вместе с тем, в обсерватор на 14 дней направляются все жители Крыма и города-героя, которые приезжают из-за границы.

Размещение в отелях и санаториях

Санаторно-курортный комплекс Республики Крым возобновит приём и размещение туристов с материка с 1 июля (в Севастополе начали принимать материковых гостей с 15 июня).

При заезде в санаторий для получения лечебно-оздоровительных процедур гость обязан предоставить справку об эпидокружении, полученную не менее чем за 14 дней до отъезда.

Обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР проходит и персонал в отелях и санаториях.

Теперь заселение в один номер возможно лишь для одного человека либо для семьи. Гостям нужно быть готовыми к регулярной термометрии, соблюдению масочного режима в местах общего пользования и социальной дистанции, к дезинфекции рук (санитайзеры установлены на ресепшене, перед входом в столовую и т.д.). В столовой за одним столиком может сидеть опять же один человек либо семья, расстояние между столами – 1,5-2 метра. При первых же симптомах недомогания необходимо обратиться в администрацию отеля или санатория, не скрывать плохое самочувствие.

Надо отметить, что по состоянию на 25 июня более 300 средств размещения выразили готовность и подписали обязательства по выполнению требований Роспотребнадзора, касающихся приёма и размещения материковых гостей.

К слову, многие развлекательные и оздоровительные мероприятия отелей и санаториев перенесены на свежий воздух: например, некоторые анимационные программы, терренкур, йога, гимнастика, квесты и прочее.

Ожидается, что в июле в Республике Крым заработают также СПА-центры, банные комплексы, закрытые бассейны, аквапарки. В Севастополе запустить эти объекты планируют 30 июня.

С 1 июля начнут работу детские оздоровительные лагеря, но пока только в рамках своего региона – для детей, живущих в Крыму и Севастополе. А вот хостелы пока остаются закрытыми – предположительно до 1 августа.

Пляжный отдых

Определённые меры безопасности придётся соблюдать и на пляжах. В маске там находиться никто не заставляет, но вот следить за социальной дистанцией – необходимо. И, конечно, не забывать о регулярной дезинфекции рук. Между шезлонгами допускается расстояние от 1,5 до 2 метров, причём обработка пляжного инвентаря будет проводиться после каждого гостя.

Вместе с тем, на каждом пляже – а к 1 июля их планирует открыться 440 – на информационных щитах будут размещены специально подготовленные памятки для туристов – о правилах безопасного поведения во время пляжного отдыха.

Культура и общепит

Что касается общепита, то все рестораны, кафе, бары, закусочные и прочие возобновили свою работу (в Республике Крым – с 15 июня, в Севастополе – с 24 июня), в настоящее время они принимают гостей как на открытых летних площадках, так и внутри помещений.

В РК по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, культурных, развлекательных, в городе-герое такой запрет был снят 21 июня.

Также в начале июля при благоприятной эпидобстановке в Крыму могут заработать кинотеатры, в Севастополе же они открылись 15 июня. Также с ограничениями в городе-герое открылись выставочные залы и музеи, а с 1 июля откроются театры и концертные организации. С этой же даты планируется возобновить и однодневные экскурсии в Севастополе.

С соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора работают и все музеи-заповедники Республики Крым. По словам заместителя министра культуры РК Татьяны Манежиной, главное для гостя – это наличие маски, соблюдение социальной дистанции, термометрия, гигиена рук. Если у посетителя выявлена повышенная температура – на объект он не допускается. Музеи работают в режиме индивидуального приёма граждан, экскурсионные группы – не более 5 человек.

Транспортное сообщение

Транспортное сообщение в крымском направлении работает в штатном режиме.

Аэропорт Симферополь осуществляет полёты по 30 направлениям, до конца июня их количество вырастет до 46. При этом планируется увеличение маршрутной сети: с 30 июня в Крым можно будет прилететь практически из любого региона РФ. Вместе с тем, летом воздушная гавань полуострова впервые запустит авиасообщение с Владивостоком. Продолжает действовать и программа субсидирования, то есть некоторые категории граждан могут приобрести льготные авиабилеты.

Что касается железнодорожных перевозок, то сейчас маршрутная сеть охватывает 30 крупных населённых пунктов, продажи открыты на 90 дней. На данный момент между Крымом и материком курсируют два поезда: Москва — Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. В ближайшее время маршрутная сеть расширится. Так, 28 июня первый поезд соединит крымскую столицу с Екатеринбургом. Кроме того, предусмотрено пустить «Таврии» между Симферополем и Кисловодском и Санкт-Петербургом и Евпаторией.

При этом с 1 июля пассажирам «Таврий» будет доступна новая удобная услуга: они смогут заранее заказать автобусную перевозку до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции. Например, от станции Владиславовка можно будет добраться до Судака, из Симферополя — до Ялты, Севастополя и Евпатории, а из Севастополя – до Алупки.

Вместе с тем, в первый день июля между городами Крыма начнут курсировать новые комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д. Они будут выполнять ежедневно три рейса туда и обратно по экспресс-маршруту из Севастополя в Евпаторию. Остановки предусмотрены в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Кроме того, с этой же даты на линию между Симферополем и Феодосией выйдут рельсовые автобусы РА3. Поезда будут выполнять ежедневно три рейса туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других.

Наконец, с 26 июня восстанавливаются межрегиональные перевозки по регулярным автобусным маршрутам. Так, в пятницу стартовала перевозка пассажиров по таким маршрутам, как Ялта – Москва, Севастополь – Ставрополь, Севастополь – Астрахань, Севастополь – Волгоград. Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. Также на 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищи, Шуи и Геленджика.

Источник: Туристический портал Крыма