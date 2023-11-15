Ликбез: долги по алиментам нельзя списать при внесудебном банкротстве

Председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова сообщила «Российской газете», что новый закон значительно расширил применение внесудебной процедуры банкротства граждан. При этом она подчеркнула: списать с помощью внесудебного банкротства можно далеко не все долги. В частности, нельзя таким образом освободиться от долгов по алиментам.

Не допускается списание следующих долгов: не указанные в заявлении о внесудебном банкротстве; возникшие в период процедуры внесудебного банкротства; по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, морального вреда; по выплате заработной платы и выходного пособия; по уплате алиментов (но они учитываются в общей сумме долга для подачи заявления); и некоторых других», — рассказала Наталья Грешнова.

Она напомнила, что с 3 ноября 2023 вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые, в частности, расширили рамки, когда может применяться внесудебная процедура банкротства.

Минимальный размер задолженности, при наличии которой гражданин вправе обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, снижается с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, а максимальный размер такой задолженности повышается с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, — рассказывает Наталья Грешнова. — Также расширен круг граждан, которым предоставлено право на обращение с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке. До 5 лет сокращен срок, по истечении которого гражданин вправе повторно подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке.

По ее словам, процедура внесудебного банкротства занимает 6 месяцев. В это время человек не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и т.п.

Подать заявление о признании должника банкротом можно в МФЦ.

Фактически вступившие в силу поправки вдвое расширили коридор внесудебного банкротства, сделав его доступнее как для лиц с низкой суммой задолженности, так и высокой, но не превышающей один миллион рублей», — сказал адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.