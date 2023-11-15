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Ликбез: долги по алиментам нельзя списать при внесудебном банкротстве
фото: sevnotariat.ru

Ликбез: долги по алиментам нельзя списать при внесудебном банкротстве

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:41 15.11.2023

Председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова сообщила «Российской газете», что новый закон значительно расширил применение внесудебной процедуры банкротства граждан. При этом она подчеркнула: списать с помощью внесудебного банкротства можно далеко не все долги. В частности, нельзя таким образом освободиться от долгов по алиментам.

Не допускается списание следующих долгов: не указанные в заявлении о внесудебном банкротстве; возникшие в период процедуры внесудебного банкротства; по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, морального вреда; по выплате заработной платы и выходного пособия; по уплате алиментов (но они учитываются в общей сумме долга для подачи заявления); и некоторых других», — рассказала Наталья Грешнова.

Она напомнила, что с 3 ноября 2023 вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые, в частности, расширили рамки, когда может применяться внесудебная процедура банкротства.

Минимальный размер задолженности, при наличии которой гражданин вправе обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, снижается с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, а максимальный размер такой задолженности повышается с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, — рассказывает Наталья Грешнова. — Также расширен круг граждан, которым предоставлено право на обращение с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке. До 5 лет сокращен срок, по истечении которого гражданин вправе повторно подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке.

По ее словам, процедура внесудебного банкротства занимает 6 месяцев. В это время человек не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и т.п.

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Подать заявление о признании должника банкротом можно в МФЦ.

Фактически вступившие в силу поправки вдвое расширили коридор внесудебного банкротства, сделав его доступнее как для лиц с низкой суммой задолженности, так и высокой, но не превышающей один миллион рублей», — сказал адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

источник: «Российская газета» (автор: Владислав Куликов)
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