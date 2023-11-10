Ликбез: изменения в правилах наследования имущества

В правилах получения наследства, отмечают специалисты портала Юридические тонкости, кроется масса всевозможных нюансов, которые содержатся не только в Гражданском кодексе РФ: нужно учитывать и отдельные законы, и подзаконные акты, и практику, которую формирует Верховный суд РФ.

С учетом этого представлю вашему вниманию несколько изменений, которые произошли в правилах наследования за последнее время.

1. Нотариусы будут публиковать уведомление на Федресурсе при наследовании земельных участков

Новый закон, который вступил в силу 1 октября 2023 года (от 24 июля 2023 г. № 338-ФЗ), предусматривает особый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство, если его предметом является земельный участок, предоставленный гражданину до 30 октября 2001 г. на праве:

постоянного (бессрочного) пользования,

или пожизненного наследуемого владения.

Нотариус теперь обязан опубликовать сообщение на Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ) о намерении выдать свидетельство о праве на наследство на такой земельный участок.

После этого отсчитывается 30-дневный срок, когда органы госвласти и местного самоуправления могут направить нотариусу свои уведомления о невозможности нахождения такого участка в частной собственности в соответствии с законом.

Если в указанный срок уведомления не поступят, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство земельного участка.

2. Гражданин может восстановить срок на принятие наследства, если не знал о существовании завещания в его пользу

Верховный суд РФ смягчил свою позицию по вопросу восстановления пропущенного срока для принятия наследства.

Теперь наследник, который был указан в завещании, но не знал об этом (а потому и не обратился вовремя к нотариусу), может восстановить срок в суде, если подтвердится, что он не был связан какими-либо родственными или дружескими связями с наследодателем — а следовательно, не мог знать о том, что является его наследником.

В частности, суд восстановил срок для принятия наследства женщине, которой бывший супруг завещал квартиру (определение ВС РФ № 5-КГ23-12-К2).

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3. Соглашение о разделе наследства можно оформить без нотариуса

Закон позволяет разделить наследственное имущество, которое перешло к наследникам в долях (на праве общей долевой собственности), путем заключения между собой соглашения. Вопрос, обязательно ли удостоверять такое соглашение у нотариуса, долгое время оставался спорным.

Теперь же Федеральная нотариальная палата озвучила свою позицию: по ее мнению, соглашение о разделе наследственного имущества не требует обязательной нотариальной формы при условии, что оно не меняет состав собственников наследственного имущества.

Поэтому наследники могут заключить соглашение в простой письменной форме — оно будет юридически действительным (Письмо ФНП от 23 января 2023 г. № 366/06-06).

источник: Юридические тонкости