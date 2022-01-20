Ликбез: изменения в законах о недвижимости в 2022 году

В 2022 году вступают в силу новые законы о жилье и недвижимости, некоторые из них уже работают, другие начнут действовать в течение года.

Изменения в законодательстве, отмечают эксперты портала Новострой-М , касаются налогов на недвижимость, оплаты ЖКУ, кадастровой оценки, размера машино-мест и строительства индивидуальных домов.

Что изменилось с 1 января?

Вступил в силу закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми (в том числе усыновленными) от уплаты НДФЛ при продаже жилья вне зависимости от того, сколько времени оно находилось в собственности. Для получения льготы необходимо соблюсти ряд условий:

возраст детей — до 18 лет, при их очном обучении — до 24 лет;

новое жилье приобретено в том же году, в котором продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года;

общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость должна быть больше, чем у проданного;

кадастровая стоимость проданной жилой недвижимости не превышает 50 млн рублей;

на момент продажи у налогоплательщика и членов его семьи в собственности имеется не больше 50% другого жилья, общая площадь которого больше приобретаемой.

Также с начала года меняется порядок представления гражданами налоговой декларации при продаже недорогой недвижимости. Декларация не потребуется при реализации жилья, садовых домиков или земельных участков на сумму до 1 млн рублей, транспорта, гаражей и пр. — на сумму до 250 тыс. рублей. Эти суммы соответствуют размерам налоговых вычетов по НДФЛ — таким образом, если вычет полностью покрыл доход от продажи недвижимости, платить налог не нужно.

В ЕГРН начали вносить полную информацию о каждом кадастровом инженере, который ведет кадастровый учет недвижимости. Эти данные будут доступны при заказе выписки из реестра.

Должникам по оплате услуг ЖКХ для получения субсидий больше не нужно предоставлять справки об отсутствии долгов. Им могут отказать в предоставлении данной поддержки только при наличии задолженности по ЖКУ за период не более трех лет, подтвержденной судебным актом.

Напомним, что право на субсидию на коммунальные услуги есть у семей, которые тратят на «коммуналку» больше 22% доходов. Для ряда регионов этот показатель может быть другим — в Москве максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ составляет 10% дохода.

Мартовские изменения

С 1 марта индивидуальные жилые дома можно будет строить на землях сельскохозяйственного назначения — при условии, что это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Дом не должен занимать более 0,25% земельного участка, его площадь не может превышать 500 кв. м.

Меняются правила пользования квартирами по договору социального найма — жильцы будут обязаны немедленно сообщать о неисправностях самого жилого помещения, сантехники и другого оборудования. Кроме того, новые нормы запрещают производить обшивку или остекление балконов в таких квартирах — за разрешением придется обращаться в архитектурную инспекцию.

Что изменится в сентябре

С 1 сентября упрощается регистрация прав на объекты капитального строительства для застройщиков. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию девелоперы смогут поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать его, не обращаясь в Росреестр.

Однако это коснется лишь домов, которые возводятся за счет собственных средств девелоперов или за счет соинвесторов. Многоквартирные дома, построенные по ДДУ, будут регистрироваться по прежним правилам, поскольку в них право собственности возникает на отдельные квартиры.

Данный закон направлен на урегулирование правовой неопределенности, когда после ввода здания в эксплуатацию застройщик не спешил ставить его на кадастровый учет, из-за чего такой объект не подлежал налогообложению и, соответственно, бюджет недополучал платежи. Важно отметить, что данные изменения не распространяются на возводимые в соответствии с 214-ФЗ объекты. Однако принятие документа позволяет сделать вывод, что государство стремится навести порядок в сфере налогообложения, а также стимулировать девелоперов, ориентированных на рыночную реализацию квартир, руководствоваться нормами 214-ФЗ, а не пытаться обойти его, — отмечает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка.

Прочее

Еще один закон, вступающий в силу в 2022 году, отменяет максимально допустимый размер машино-места (6,2 на 3,6 метра) и определяет минимально допустимый — 5,3 на 2,5 метра. Новые требования должны будут соблюдаться в том числе при проектировании жилых зданий.

Отмена ограничений по площади машино-мест в паркингах позволит застройщикам увеличить вариативность машино-мест: предусмотреть более свободные места для крупногабаритных автомобилей, авто с прицепами, сельскохозяйственной техники, специальных транспортных средств для инвалидов и т.д. Тем не менее такие варианты скорее останутся исключением. Действующее ранее ограничение максимальной площади не имеет никакого практического смысла: застройщики не станут просто так строить просторные машино-места, разрабатывая продукт, они ориентируются на требования покупателей и массово предлагают рынку то, что больше пользуется спросом, то есть стандартные варианты, — говорит управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.



С коллегой согласна Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум»: «Законодатели обосновывают необходимость отказа от предельного размера машино-места тем, что для некоторых видов транспортных средств максимальные габариты парковочного места не регламентированы. К ним относятся, например, транспортные средства для инвалидов. Однако скорее всего при проектировании паркингов застройщики будут руководствоваться минимально допустимыми параметрами».

А еще…

С 1 июля традиционно вырастут тарифы на ЖКУ — в Москве индексация составит 6%. Это, пожалуй, единственное изменение, которое происходит регулярно, начиная с 2013 года.

Источник: Новострой-М

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