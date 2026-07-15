Ликбез: как грамотно арендовать дачу или квартиру?

В Федеральной нотариальной палате детально разъяснили «РГ» правила сдачи в аренду недвижимости: как дач, так и квартир. Ключевой момент: хозяину и гостю необходимо официально оформить свои отношения. Во избежание неприятностей. И последующих мук совести: ведь мог же проверить, да поленился.

Чтобы отдых на съемной даче прошел без юридических неожиданностей, лучше оформить договор аренды у нотариуса.

Например, сдающие дачу или квартиру граждане могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Не владельцами. По нынешним временам нарваться на мошенников — проще простого.

Бывает так, что договор изначально заключал не собственник жилья, а человек, который не имел на эти действия никакого права, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — Речь может идти как об отмененной или просроченной доверенности, так и о схеме, когда мошенник выдает себя за хозяина квартиры, получает платежи за несколько месяцев и скрывается с деньгами.

Вопрос проверки, кто именно стоит перед вами, вправе ли именно этот человек сдать в аренду дачу или квартиру, решается с помощью нотариальной формы договора найма. Нотариус проследит, чтобы никаких неприятных сюрпризов никто никому не готовил.

Персональные данные владельцев недвижимости в ЕГРН по умолчанию скрыты для посторонних, — напоминают эксперты. — В определенных ситуациях сведения можно получить через нотариуса, однако наем или аренда недвижимости не входят в список законных оснований для этого. Другое дело, если к нотариусу идут за удостоверением самой сделки. В этом случае он в силу закона обязательно делает запрос в ЕГРН и получает необходимые сведения.

Проще говоря, вы не сможете самостоятельно запросить имена владельцев недвижимости, если просто хотите взять ее в аренду. Претендовать на такую откровенную информацию могут лишь потенциальные покупатели.

Если человек планирует напрямую арендовать дачу или квартиру, он не сможет самостоятельно узнать данные владельца недвижимости

Также нотариус проверит полномочия поверенного, если от имени владельца действует представитель по доверенности, — рассказывают в нотариате. — А также выяснит, не является ли собственник жилья или дачи недееспособным или банкротом: оба этих статуса ограничивают право распоряжаться имуществом.

Через запросы в ЗАГС нотариус узнает семейное положение собственника. Это важно, ведь если недвижимость куплена в браке, необходимо согласие второго супруга. Если такого документа нет, могут возникнуть конфликтные ситуации, вплоть до требования покинуть дачный участок, помещение или попыток признать договор недействительным через суд.

Когда собственников несколько, необходимо заручиться согласием каждого из них. А если в числе владельцев есть несовершеннолетние, потребуется разрешение от органов опеки, — рассказывают эксперты.

Еще один важный момент: в случае с загородной недвижимостью съемщику вместе с правом пользования домом передается и право пользования земельным участком.

Поэтому в договоре важно указать информацию не только о строении, но и о земле: кадастровый номер, категорию и площадь участка, наличие хозяйственных построек, — рассказывают представители нотариата. — Стоит оговорить и условия использования участка: может ли съемщик здесь что-то выращивать или, например, разводить животных.

Есть смысл прописать в договоре условия пользования постройками — баней, гаражом, сараем и т.д. Поскольку многие люди снимают дачи, чтобы провести время с огоньком, нелишне будет уточнить в договоре правила безопасного отдыха и ответственность (например, кто будет платить, если дача в разгар веселья вдруг сгорит).

В целом, как отмечают эксперты, в России уже несколько лет растет спрос на удостоверение договоров аренды и найма у нотариусов. В преддверии лета повышается спрос на дачи.

Особый вопрос: расплата за удовольствие. Что делать, если арендаторы задолжают платежи, а потом и вовсе исчезнут?

Отказ нанимателя или арендатора вносить плату или просрочка платежей — настоящая головная боль для владельца недвижимости, — рассказывают представители нотариата. — Если договор оформлялся в простой письменной форме, доказывать свое право на получение денег хозяину жилья придется в суде. Если договор удостоверяется нотариально, в него можно включить пункт об исполнительной надписи нотариуса и в случае появления задолженности избежать долгих и затратных судебных тяжб. Специальная отметка нотариуса на договоре дает право обращаться для взыскания задолженности не в суд, а сразу к судебным приставам.

источник: «Российская газета»