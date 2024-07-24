Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ликбез: как крымчанам переквалифицироваться лучше всего
актуально в республике
Ликбез: как крымчанам переквалифицироваться лучше всего
иллюстрация: pikist.com

Ликбез: как крымчанам переквалифицироваться лучше всего

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:41 24.07.2024

Чаще всего к кардинальным изменениям в карьере готовы специалисты по продажам и закупкам и кладовщики. В открытом опросе сервиса  SuperJob участвовали представители распространенных профессиональных групп. Респонденты отвечали на вопрос: «Какую специализацию/профессию лучше всего выбрать представителю вашей профессии, если он принял решение о переквалификации?»

  • Развитие в рамках своей профессии: расширение компетенций и освоение новых направлений

Большинство врачей (84%) и дизайнеров (52%) советуют коллегам в случае переквалификации оставаться в своей профессии, но при этом развиваться и изучать новые специализации. Подобного мнения также придерживаются программисты (каждый второй из них считает лучшим выходом изучение других языков и инструментов разработки), ИТР (42%), юристы (38%) и учителя (37%).

  • Смежные профессии: расширение горизонтов в рамках знакомой области

Системные администраторы, экономисты, водители, клиентские менеджеры, логисты чаще других считают, что при переквалификации им лучше всего рассматривать варианты смежных специальностей. Например, 44% системных администраторов рекомендуют коллегам оставаться в IT, в частности, изучать программирование. Экономисты полагают, что представителям их профессии лучше всего переквалифицироваться в аналитиков (29%) или бухгалтеров (26%). Бухгалтеры, в свою очередь, интересуются профессией экономиста (19%).

Узнайте больше:  290 крымчан за первое полугодие вступили в регистр доноров костного мозга

Водители предпочитают присматриваться к позициям машинистов спецтехники (28%). Менеджеры по работе с клиентами советуют переходить в сферу продаж (25%). Логисты — в складское дело (24%). Каждый пятый маркетолог видит возможности переквалификации в аналитика. PR-менеджеры советуют заняться интернет-маркетингом (19%) и SMM (17%). Менеджеры по персоналу рекомендуют присмотреться к сфере охраны труда (19%) либо обучения персонала (18%).

Младший медицинский персонал считает, что в случае переквалификации лучше всего выучиться на косметолога (14%), медицинского лабораторного техника (13%) либо реабилитолога (9%).

  • Новые горизонты: переход в другую профессиональную сферу

Есть и такие профессии, представители которых советуют своим соратникам в случае квалификации решиться на значительные перемены в карьере. Так, менеджеры по закупкам советуют становиться экономистами (18%) и аналитиками (17%), что ожидаемо, т.к. у зачастую у снабженцев экономическое или финансовое образование. Кладовщики рассматривают рабочие специальности (15%). Менеджеры по продажам видят возможности войти в сферу обучения персонала (14%) или IT (13% — в основном это те, кто продает электронику, системы связи или программное обеспечение).

Время проведения: 28 июня — 18 июля 2024 года

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.