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Ликбез: как нотариусы узнают все важное первыми?

Ликбез: как нотариусы узнают все важное первыми?

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:13 01.02.2022

Сведения о факте смерти граждан автоматически поступают в Единую информационную систему нотариата — такое нововведение вступило в силу в конце прошлого года. То есть теперь для получения таких данных нотариусу не нужно делать никаких запросов. Это решает сразу несколько важных задач. Во-первых, автоматически прекращается действие доверенностей, выданных умершим гражданином. Как результат, у недобросовестных поверенных не будет шансов провести сделку по доверенности уже скончавшегося лица и совершить любое другое юридически значимое действие от его имени. Во-вторых, такая рассылка помогает установить потенциальных наследников из числа родственников гражданина, а значит — ускоряет и упрощает работу нотариуса с наследственными делами.

По ранее действовавшим правилам, информация о смерти гражданина, которая является основанием для прекращения доверенности, не поступала в ЕИС нотариата автоматически. Такие сведения можно было получить только по запросу в связи с совершением нотариального действия. В случае, если кто-то заключал сделку после смерти доверителя, она, конечно, признавалась недействительной, однако на это требовалось время, в течение которого могли нарушаться права многих людей.

Теперь «провернуть» подобные мошеннические схемы будет невозможно. «Это станет еще одной вехой в использовании потенциала цифрового нотариата для обеспечения стабильности гражданского оборота и защиты прав граждан», — отмечает президент ФНП Константин Корсик.

Кроме того, чтобы исключить риски мошенничества, нотариусы рекомендуют всем, кому предъявляется доверенность для заключения договора, передачи документов, денег и совершения других юридически значимых действий, обязательно проверять ее через специальный онлайн-сервис нотариата. Сегодня там содержится информация как о нотариально удостоверенных доверенностях, так и о доверенностях без печати нотариуса.

На сегодняшний день все сведения о нотариально удостоверенных доверенностях содержатся в ЕИС нотариата. Граждане и организации могут убедиться в том, что доверенность не отменялась, с помощью бесплатного сервиса на портале ФНП. Кроме того, с декабря 2021 года заработал новый реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме, — рассказывает член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

Еще одно преимущество, которое дает автоматизированная рассылка сведений из ЗАГС, это оптимизация работы суперсервиса «Утрата близкого человека». В перспективе возможно создание сервиса по уведомлению родственников об открытии наследственного дела. Пока же получить информацию о том, открыто наследственное дело или нет и к какому нотариусу нужно обратиться, можно с помощью реестра наследственных дел на портале ФНП.

Оперативное поступление сведений о регистрации смерти помогает, в том числе, выявить выморочное имущество, то есть невостребованное наследниками и поступающее в собственность государства, и ликвидирует риски получения сведений о завещаниях до смерти их авторов.

Видеозапись интервью по ссылке https://smotrim.ru/video/2378530

Источник: Нотариальная палата Севастополя


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