Ликбез: как оформить постройку по закону о «дачной амнистии»

Называемый в просторечье «дачной амнистией» Закон № 93-Ф3 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» был принят 30 июня 2006 года.
Действие «дачной амнистии», отмечают эксперты
Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При этом не требуются разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Оформить не поставленный ранее на кадастровый учет дом на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства (дачного хозяйства) в границах населенного пункта без уведомления о строительстве можно до 01.03.2026.
Так на какие объекты недвижимости можно зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке?
- объекты ИЖС (жилые дома);
- гаражи, расположенные на земельных участках, предоставленных гражданам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- жилые дома, садовые дома, хозяйственные постройки, расположенные на садовых земельных участках.
На регистрацию необходимо предоставить:
- правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества. Представление правоустанавливающего документа не требуется в случае, если право заявителя на этот земельный участок уже зарегистрировано.
- технический план на постройку, подготовленный кадастровым инженером.
Кроме того, гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30 октября 2001 года.
Для этого в орган регистрации прав (Росреестр) нужно представить:
- любой документ, подтверждающий право гражданина на земельный участок (например, акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении гражданину участка или акт (свидетельство) органа государственной власти о праве гражданина на участок). Если таких документов в наличии нет, можно представить выписку из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.
Подать пакет документов на регистрацию вышеуказанных объектов можно в любой ближайший или удобный офис МФЦ лично либо через представителя с нотариально заверенной доверенностью.
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