Ликбез: как платить налоги в курортный сезон

Немало крымчан и севастопольцев в период курортного сезона предоставляют свою недвижимость в аренду гостям города. Уплачивать налоги с таких доходов можно в качестве физического лица, а также в статусе индивидуального предпринимателя.

Проще всего применять специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход. Регистрацию можно пройти при помощи мобильного приложения без посещения налоговой службы. Использование режима «Налог на профессиональный доход» позволяет сдавать жилую недвижимость на максимально удобных условиях: ставка налога составляет 4% (при сдаче жилья физическому лицу) или 6% (при сдаче жилья юридическому лицу или ИП). Кроме того, отсутствует необходимость в представлении отчетности.

Сдавать недвижимость также можно без регистрации в качестве самозанятого или оформления ИП. В этом случае ставка налога составляет 13%, а по итогам года необходимо предоставить в налоговую службу декларацию по форме 3-НДФЛ.

Если арендодатель сдает в аренду апартаменты или нежилую недвижимость (офисные помещения), то в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в качестве ИП и уплачивать налоги уже в этом статусе.

Для индивидуальных предпринимателей действуют следующие режимы налогообложения:

общая система налогообложения — 13% (в этом случае можно учесть сумму расходов на ведение бизнеса в случае их документального подтверждения);

упрощенная система налогообложения (в Севастополе — 4% (доходы), 10% (доходы-расходы);

патентная система налогообложения (стоимость можно рассчитать на официальном сайте ФНС, воспользовавшись сервисом «Налоговый калькулятор — Расчет стоимости патента»).

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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