Ликбез: как получить и потратить материнский капитал

С 1 марта 2020 года, согласно Федеральному закону №35, материнский капитал можно получить за рождение первенца. Таким образом, отмечает эксперты портала Мир квартир , власти стимулируют россиян на рождение детей. Появление на свет второго и третьего детей в семье наше государство также поддерживает сертификатом на материнский капитал.

Расскажем, кто и как может сегодня получить материнский капитал, как им правильно распорядиться и каким образом использовать для покупки недвижимости.

Арифметика рождения

С начала марта была проиндексирована денежная сумма маткапитала. Она составляет теперь 466 617 рублей за первенца. За второго рожденного материнский (семейный) капитал (МСК) равняется 616 617 рублям. Те же 616 617 рублей полагаются за третьего, рожденного или усыновленного, начиная с 1 января 2020 года, если до того у семьи право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло. Например, если первые два малыша появились до времени введения МСК, то есть до 1 января 2007 года.

Так, если первый ребенок родился до текущего года, а второй — после, то семья получит маткапитал в увеличенном размере.

Когда оба чада появились на свет после 2020 года, семья получает сначала основной МСК, а потом доплату.

Если в семье третий малыш родился после 2020 года, но право на материнский капитал до этого момента родители не использовали, то теперь они могут его реализовать. К примеру, первый ребенок родился в 2004 году, второй — в 2006-м. В эти годы программу по выдаче сертификатов МСК еще не запустили. Но в нынешнем году в семье появился третий малыш, и семья имеет право на поддержку государства. В этом случае мама ребенка получит маткапитал в полном объеме, то есть — 616 617 рублей.

Как получить сертификат на маткапитал?

С 15 апреля 2020 года ПФР оформляет сертификат на материнский капитал после рождения ребенка автоматически. Сведения о рождении детей поступают теперь в ПФР из Единого государственного реестра ЗАГС. Мамочкам не надо выстаивать в очередях в Пенсионный фонд. Давно бы так!

Решение о выдаче сертификата принимается в течение пяти рабочих дней (если требуется уточнить сведения, то 15 дней).

Заявление о распоряжении МСК рассматривают в течение 10 дней (если требуется уточнение информации, то 20 рабочих дней).

На что можно потратить маткапитал сразу после рождения ребенка?

1. Первый взнос покупке жилья в ипотеку.

2. Частично досрочное погашение жилищного кредита.

3. Платные ясли, сад.

4. Товары для адаптации ребенка-инвалида.

Досрочно, то есть до исполнения малышу трех лет, направить материнский капитал на покупку недвижимости можно в одном единственном случае: на уплату первоначального взноса или погашение кредита либо займа, полученного на приобретение жилья. В том числе, и ипотечного кредита.

Документы для получения ипотеки под маткапитал

Перечень документов для получения ипотеки в каждом банке разный. Перед подачей заявки на получение кредита лучше уточнить его на сайте выбранной кредитной организации или узнать у сотрудника банка по телефону. Примерный список документов выглядит следующим образом:

1. Сертификат на материнский (семейный) капитал.

2. Справка об остатке неиспользованных средств по сертификату от Пенсионного Фонда (документ считается действительным в течение 30 дней с момента выдачи).

3. Паспорта заемщика и созаемщика с пометкой о регистрации или подтверждение о регистрации по месту пребывания (в случае временной регистрации).

4. Анкета-заявка от заемщика и созаемщика.

С 12 марта нынешнего года заявление о распоряжении средствами по сертификату можно подавать сразу в банк вместе с перечнем необходимых документов (смотри фото выше). То есть вместо двух путешествий — в банк и Пенсионный фонд, владельцу сертификата МСК достаточно обратиться только в банк и там оформить кредит и подать заявление на погашение кредита или на уплату первоначального взноса при получении кредита на приобретение или строительство недвижимости. Взаимодействуют территориальные органы ПФР и кредитные учреждения нынче в электронном виде. Финансовая организация самостоятельно передает в Пенсионный фонд сведения о предварительном одобрении кредита заемщику, а также другие, предусмотренные законом, документы.

На что потратить маткапитал через три года после рождения ребенка?

1. Платное образование (кроме дошкольного).

2. Покупка жилья без ипотеки.

3. Строительство и реконструкция дома без ипотеки.

4. Накопительная пенсия мамы.

5. Из нововведений: маткапитал можно перечислить на эскроу-счет при покупке новостройки, и можно строить на эти деньги загородный дом на садовом участке. При условии, что статус земли будет обозначен как: «для индивидуального жилищного строительства».

Требования для будущего дома

После того как ребенку исполнилось три года, его родители имеют право воспользоваться материнским капиталом на покупку дома без ипотеки.

Найдите дом для покупки

Дом должен находиться в России

Считаться и быть жилым

Не должен быть признан непригодным для проживания или подлежать выкупу для государственных или муниципальных нужд.

Встретьтесь с продавцом и составьте договор у нотариуса. Внимательно проверьте все пункты договора. У опытного нотариуса уже имеются образцы договоров.

Копии договоров купли-продажи недвижимости должны составляться на всех членов семьи. То есть у каждого члена семьи (матери, отца, детей) должная быть своя копия договора купли-продажи недвижимости. Потому что каждый будет владеть долей в купленном доме или квартире.

После нужно пойти в Росреестр и оформить государственную регистрацию перехода права собственности.

Затем идите в Пенсионный фонд, показывайте все копии договора купли-продажи и пишите заявление о распоряжении средствами маткапитала.

Как показывает практика, в течение двух месяцев Пенсионный фонд переводит на реквизиты банковского счета продавца (указанные в Договоре) денежную сумму, оставшуюся до полной стоимости недвижимости и прописанную в Договоре.

Важно! Купить дом на материнский капитал вы сможете, а землю, на которой он стоит, – нет.

Собираем документы для ПФР

Документов, которые нужно принести в Пенсионный Фонд, немного. Главное ничего не забыть:

паспорт матери, владельца сертификата (или его представителя по доверенности);

сертификат на материнский капитал;

свидетельства о рождении детей;

страховое пенсионное свидетельство;

копии Договора купли-продажи дома на всех покупателей (в том числе, на детей);

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (выписка из Росреестра).

Используем МСК для строительства жилых домов на садовых участках

Федеральный закон сейчас закрепляет право владельцев сертификатов МСК использовать эти сертификаты на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, а также на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства, расположенный на садовом земельном участке. Ранее средства МСК направлялись на строительство (реконструкцию) объектов ИЖС, расположенных только на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Строительство дачи с привлечением подрядной организации

На материнский капитал можно построить жилой дом с привлечением подрядной организации, зарегистрированной как юридическое лицо. Согласно п.10 правил направления, в Пенсионный фонд к заявлению и основным документам потребуется приложить:

копию разрешения на строительство или уведомление о соответствии параметров дома требованиям к объекту ИЖС;

копию договора подряда;

выписку из ЕГРН или другой документ, подтверждающий право заявителя проводить строительство на участке: о праве безвозмездного или бессрочного пользования, наследуемого владения, аренды;

заверенное нотариусом обязательство о выделении долей.

Необходимым условием при этом является наличие права собственности на земельный участок, копии разрешения на строительство либо копии уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) объекта ИЖС.

Дом с помощью материнского капитала можно построить своими силами или с помощью строительной организации, заключив с ней договор подряда.

При подаче заявления на распоряжение маткапиталом в Пенсионный фонд, согласно п. 6 правил, установленных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, необходимо предоставить основные документы:

паспорт владельца сертификата на МСК;

свидетельство о браке и паспорт супруга, если он строит дом, владеет земельным участком, на котором будет находиться помещение, или если он имеет право пользоваться землей, а также является одной из сторон сделки по строительству.

Далее дом, построенный на средства МСК, нужно оформить в общую долевую собственность родителей и всех детей.

К заявлению прилагаете документы, перечень которых зависит от того, как строится дом на садовом участке, — своими силами или с помощью подрядчика, на кредитные средства или на собственные деньги.

При постройке дома своими силами материнский капитал выдается в два этапа:

Сначала на основании заявления Пенсионный фонд переводит на банковский счет владельца сертификата часть материнского капитала, но не больше чем 50 % от всей суммы МК. Для этого к заявлению и основным документам, согласно п.10 (2) правил, прикладывается:

копия документа, подтверждающего право собственности на участок или пользования им:

* выписки из ЕГРН (свидетельства о праве собственности);

* документа о бессрочном пользовании или право на пожизненное наследуемое владение землей;

* договора аренды или безвозмездного пользования;

* выписки из ЕГРН (свидетельства о праве собственности); * документа о бессрочном пользовании или право на пожизненное наследуемое владение землей; * договора аренды или безвозмездного пользования; копия уведомления о соответствии параметров дома требованиям и допустимости строительства либо разрешения на строительство, полученного до 4 августа 2018 года;

нотариально заверенное обязательство о выделении долей;

банковские реквизиты владельца сертификата.

Оставшуюся часть материнского капитала можно получить не раньше, чем через 6 месяцев после первого перечисления. К заявлению нужно приложить:

акт освидетельствования, который подтвердит роведение основных строительных работ: возведения стен и кровли, монтажа фундамента и т.п. (он составляется органом, выдававшим разрешение на строительство);

справку о наличии банковского счета с указанием реквизитов.

Оба заявления Пенсионный фонд должен рассмотреть за месяц. В случае одобрения средства МК переведут в течение 10 рабочих дней.

Срок действия программы

Программа по выдаче сертификатов МСК продлена до 31 декабря 2026 года. Есть время родить и первого, и второго ребенка. Назначенные суммы Правительство обещает регулярно индексировать.

Источник: Мир квартир