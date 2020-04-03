Ликбез: как получить ипотечные каникулы в условиях распространения коронавируса?

В связи с пандемией коронавируса многие россияне сегодня переведены на удаленный/сокращенный режим работы, отправлены в неоплачиваемые отпуска и даже просто уволены. Так или иначе, удар по доходам ощутили миллионы жителей крупных городов и сел. При этом у большинства из них сегодня есть кредитные обязательства, которые необходимо выполнять. Главная болевая точка, конечно, ипотека. Как получить ипотечные каникулы во время коронавируса? По мнению экспертов, отмечает портал Urbanus.ru , этим вопросом скоро будут задаваться 30% россиян, имеющих жилищные кредиты.

Власти страны тоже думают, чем помочь гражданам. Снизить долговую нагрузку по кредитам физлиц призвал президент РФ Владимир Путин. Он инициировал введение так называемых «каникул» по ипотечным кредитам для россиян, которые «попали в сложную жизненную ситуацию». Имеются в виду граждане, чьи ежемесячные доходы в связи с пандемией снизились более чем на 30%. По мнению президента, у таких должников должно быть право временно приостановить выплаты по кредитам без начисления пеней.

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Согласно закону об ипотечных каникулах №76-ФЗ, с 31 июля 2019 года россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право получить отсрочку по платежам на срок до 6 месяцев. Причем речь может идти как об уменьшении платежей, так и об их полной «заморозке».

По закону, трудной жизненной ситуацией может быть признано снижение дохода заемщика на 30%. Для этого его заработок за последние 2 месяца перед обращением в банк сравнивается со средним годовым доходом.

Для получения отсрочки среднемесячный платеж по ипотеке должен быть больше 50% от среднемесячного дохода. Льгота предусмотрена только для тех «ипотечников», чьи кредиты не превышают 15 млн руб.

Инициатива президента согласуется с рекомендациями, которые Банк России ранее направил в кредитные организации страны. Банкам предложено отказаться от применения штрафных санкций по просроченным кредитам в адрес тех граждан, которые заболели коронавирусом.

Чтобы получить отсрочку по выплатам, заемщику необходимо подать в банк заявление. И приложить к нему медицинскую справку, подтверждающую, что он действительно был заражен COVID-19.

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Право на внеочередные ипотечные каникулы имеют даже те, кто ранее уже получал отсрочку по кредитным выплатам.

Для должников, которые перенесли коронавирусную инфекцию, рекомендованы и другие послабления. Так, Центробанк предложил кредиторам до сентября 2020 года не взыскивать с них заложенную недвижимость.

В большинстве своем банки отнеслись к инициативам президента и ЦБ со сдержанной готовностью. Почти все они согласны пойти навстречу заемщикам в рамках предложенных государством мер и собственных финансовых решений.

Так, Банк ДОМ.РФ готов снизить платежи на срок до 12 месяцев и продлить кредит более чем на 6 месяцев.

Банк «Открытие» и Сбербанк готовы предоставить пострадавшим от COVID-19 клиентам кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, ВТБ и Абсолют Банк – до 3 месяцев, Промсвязьбанк (ПСБ) – до 2 месяцев.

Альфа-банк объявил, что с середины апреля запускает программу «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса, в рамках которой заемщики могут получить бесплатную отсрочку до 2 месяцев не только по ипотеке, но и потребительским кредитам, а также кредитным картам.

Райффайзенбанк предлагает клиентам, которые подтвердят временное снижение платежеспособности, облегчить финансовую нагрузку с помощью отсрочки по платежам и пролонгации кредитных договоров. Заявление банк готов принять на сайте или по телефону.

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В условиях пандемии почти все банки готовы принять документы, подтверждающие снижение доходов, а также заявление на ипотечные каникулы в дистанционном режиме.

Правда, пока система еще не отлажена, многие инструменты помощи заемщикам только тестируются. Однако банки просят клиентов сохранять спокойствие – ипотечных каникул на всех хватит.

Источник: Urbanus.ru

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