Ликбез: как получить налоговый вычет за жилье, купленное много лет назад

Как известно, за покупку недвижимости полагается налоговый вычет: можно вернуть часть денег в виде НДФЛ, который был уплачен за вас в бюджет.

Но многие люди уверены в том, что воспользоваться таким вычетом можно только в пределах трех лет после покупки — так же, как вернуть НДФЛ за оплаченное лечение или обучение, например.

Между тем, говорят эксперты портала Юридические тонкости , налоговый вычет за покупку жилья можно получить и сейчас — даже при том, что жилье покупалось давным-давно, намного больше, чем 3 года назад.

1. За что полагается налоговый вычет человеку, который приобрел жилье?

По закону вычет предоставляется, во-первых, в связи с приобретением квартиры, дома или долей в них, а равно земельного участка под строительство жилья.

А во-вторых, если для приобретения жилья оформлялся ипотечный кредит — тогда на сумму уплаченных банку процентов тоже полагается вычет (ст. 220 НК РФ).

При этом есть два важных исключения, когда даже в этих случаях право на вычет не возникает:

если жилье покупалось у близкого родственника (дети, родители, супруг, братья, сестры, опекун или подопечный — ст. 105.1 НК РФ),

или если на покупку жилья использовались средства, полученные из бюджета (материнский капитал, субсидия и т. д.), либо от работодателя.

В таком случае вычет полагается только в части собственных средств покупателя, которые он вложил в приобретение жилья (за вычетом МСК, субсидии и т. д.).

2. Когда можно обратиться за вычетом?

Право на вычет (при отсутствии указанных исключений) возникает с момента государственной регистрации собственности на приобретенную недвижимость.

При этом закон предусматривает вычеты за покупку жилья уже довольно давно — в зависимости от года отличаются только размеры вычетов. В частности:

если жилье покупалось до 2003 года, вычет полагается в размере до 600 тысяч рублей,

если в период с 2003 и по 2007 гг. включительно — возникает право на вычет в сумме 1 млн рублей,

если собственность на жилье оформлена в 2008 г. и позже, вычет составляет уже 2 млн рублей.

Человек, который купил квартиру в 2002 г. за 600 тысяч рублей или дороже, вправе вернуть себе НДФЛ из бюджета в сумме 78 000 рублей.

А если он приобрел квартиру в 2003 году за 1 млн рублей или дороже, ФНС должна ему выплатить 130 000 рублей.

После 2008 г. к возврату полагается уже сумма 260 000 рублей, если стоимость жилья от 2 млн рублей.

Вычет за проценты по ипотечному кредиту различается до 2014 года и после. Если кредит оформлялся до 2014 года, можно вернуть НДФЛ на всю сумму уплаченных процентов, без ограничения.

А после 2014 года вычет стал ограничен максимумом в 3 млн рублей — так что вернуть можно не больше 390 тысяч рублей налога.

Обратиться за вычетом можно в любое время, как только появится доход, облагаемый НДФЛ.

Налог можно вернуть в пределах последних 3-х лет с того года, когда последовало обращение в ФНС (ст. 78 НК РФ) — разумеется, при условии, что раньше человек не получал вычет (право на него предоставляется только один раз в жизни).

Приведу пример, чтобы показать, как это работает на деле.

Мужчина купил квартиру в 2005 году за 1,8 млн рублей. На тот момент он был ИП, и НДФЛ за него не отчислялся — так что воспользоваться своим правом на вычет он не мог.

Но, начиная с 2017 года, он стал работать по трудовому договору и платить НДФЛ.

Поэтому, если он обратится в ФНС в текущем 2021 году, то может вернуть налог за 2018, 2019 и 2020 годы — максимум в сумме 130 тысяч рублей (если, разумеется, за него поступило в бюджет столько налогов за эти годы).

Если же ему не удастся выбрать всю сумму вычета (налогов будет недостаточно), он может обращаться за ним в 2022 году и далее — пока не вернет все 130 тысяч рублей.

Для пенсионеров предусмотрено исключение: они могут подать декларацию на вычет в год выхода на пенсию, за последние 4 года — если за них в то время отчислялся НДФЛ (п. 10 ст. 220 НК РФ).

Например: женщина купила дом в 2019 году, а в 2021 году вышла на пенсию. В этом году она может подать декларацию для возврата НДФЛ за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы.

Источник: Юридические тонкости

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