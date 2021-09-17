Ликбез: как получить налоговый вычет за жилье, купленное много лет назад

Как известно, за покупку недвижимости полагается налоговый вычет: можно вернуть часть денег в виде НДФЛ, который был уплачен за вас в бюджет.
Но многие люди уверены в том, что воспользоваться таким вычетом можно только в пределах трех лет после покупки — так же, как вернуть НДФЛ за оплаченное лечение или обучение, например.
Между тем, говорят эксперты портала
1. За что полагается налоговый вычет человеку, который приобрел жилье?
По закону вычет предоставляется, во-первых, в связи с приобретением квартиры, дома или долей в них, а равно земельного участка под строительство жилья.
А во-вторых, если для приобретения жилья оформлялся ипотечный кредит — тогда на сумму уплаченных банку процентов тоже полагается вычет (ст. 220 НК РФ).
При этом есть два важных исключения, когда даже в этих случаях право на вычет не возникает:
- если жилье покупалось у близкого родственника (дети, родители, супруг, братья, сестры, опекун или подопечный — ст. 105.1 НК РФ),
- или если на покупку жилья использовались средства, полученные из бюджета (материнский капитал, субсидия и т. д.), либо от работодателя.
В таком случае вычет полагается только в части собственных средств покупателя, которые он вложил в приобретение жилья (за вычетом МСК, субсидии и т. д.).
2. Когда можно обратиться за вычетом?
Право на вычет (при отсутствии указанных исключений) возникает с момента государственной регистрации собственности на приобретенную недвижимость.
При этом закон предусматривает вычеты за покупку жилья уже довольно давно — в зависимости от года отличаются только размеры вычетов. В частности:
- если жилье покупалось до 2003 года, вычет полагается в размере до 600 тысяч рублей,
- если в период с 2003 и по 2007 гг. включительно — возникает право на вычет в сумме 1 млн рублей,
- если собственность на жилье оформлена в 2008 г. и позже, вычет составляет уже 2 млн рублей.
Человек, который купил квартиру в 2002 г. за 600 тысяч рублей или дороже, вправе вернуть себе НДФЛ из бюджета в сумме 78 000 рублей.
А если он приобрел квартиру в 2003 году за 1 млн рублей или дороже, ФНС должна ему выплатить 130 000 рублей.
После 2008 г. к возврату полагается уже сумма 260 000 рублей, если стоимость жилья от 2 млн рублей.
Вычет за проценты по ипотечному кредиту различается до 2014 года и после. Если кредит оформлялся до 2014 года, можно вернуть НДФЛ на всю сумму уплаченных процентов, без ограничения.
А после 2014 года вычет стал ограничен максимумом в 3 млн рублей — так что вернуть можно не больше 390 тысяч рублей налога.
Обратиться за вычетом можно в любое время, как только появится доход, облагаемый НДФЛ.
Налог можно вернуть в пределах последних 3-х лет с того года, когда последовало обращение в ФНС (ст. 78 НК РФ) — разумеется, при условии, что раньше человек не получал вычет (право на него предоставляется только один раз в жизни).
Приведу пример, чтобы показать, как это работает на деле.
Мужчина купил квартиру в 2005 году за 1,8 млн рублей. На тот момент он был ИП, и НДФЛ за него не отчислялся — так что воспользоваться своим правом на вычет он не мог.
Но, начиная с 2017 года, он стал работать по трудовому договору и платить НДФЛ.
Поэтому, если он обратится в ФНС в текущем 2021 году, то может вернуть налог за 2018, 2019 и 2020 годы — максимум в сумме 130 тысяч рублей (если, разумеется, за него поступило в бюджет столько налогов за эти годы).
Если же ему не удастся выбрать всю сумму вычета (налогов будет недостаточно), он может обращаться за ним в 2022 году и далее — пока не вернет все 130 тысяч рублей.
Для пенсионеров предусмотрено исключение: они могут подать декларацию на вычет в год выхода на пенсию, за последние 4 года — если за них в то время отчислялся НДФЛ (п. 10 ст. 220 НК РФ).
Например: женщина купила дом в 2019 году, а в 2021 году вышла на пенсию. В этом году она может подать декларацию для возврата НДФЛ за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы.
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