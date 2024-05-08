Ликбез: как получить налоговый вычет за строительство дома

Хозяин построенного дома, отмечает Домклик, может вернуть часть расходов, при этом не важно, были ли это собственные средства или кредитные. В обоих случаях домовладелец имеет право на имущественный вычет: то есть может рассчитывать на деньги, которые вернет государство.

Рассказываем, как оформить и получить налоговый вычет за строительство дома, какие нужны чеки и документы.

Что такое налоговый вычет

Трудоустроенные граждане РФ платят, в соответствии с Налоговым кодексом, налог на доход физических лиц (НДФЛ) 13%. Раз в месяц их работодатели удерживают из зарплаты и перечисляют в налоговые органы соответствующую сумму. Но при этом государство готово поддержать налогоплательщиков и вернуть им часть налога в виде налогового вычета.

Сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, и называется налоговым вычетом. Это возмещение дает право либо уменьшить сумму налога, либо вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

Такое право возникает при продаже недвижимости, покупке квартиры или земельного участка, строительстве дома, расходах на образование, свое лечение или членов семьи, покупку лекарственных средств.

Имеют ли право ИП и самозанятый на налоговый вычет

Поскольку налоговый вычет рассчитывается из уплаченных 13% дохода, а у самозанятых — льготная ставка на профессиональных доход (4% — при работе с физическими лицами, 6% — при работе с юридическими лицами), то для них получение налогового вычета недоступно. Такая же ситуация и у индивидуальных предпринимателей, налог на доход которых составляет 6%.

Что такое имущественный налоговый вычет

Имущественный налоговый вычет позволяет вернуть или не платить налог при продаже или покупке недвижимости. Такое право возникает:

— при приобретении комнаты, доли в квартире, квартиры

— при расходах на ремонт квартиры в новостройке, приобретенной у застройщика без отделки

— при покупке земельного участка с жилым домом или под его строительство

— при строительстве жилья, причем дом можно строить как с помощью наемных рабочих, так и собственными руками

— при уплате процентов по ипотеке

Условия для вычета при строительстве дома

Чтобы получить налоговый вычет при строительстве частного дома, домовладелец должен выполнить следующие условия.

— Он долженбыть резидентом РФ. Таковым считается физическое лицо, которое фактически находится на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

— Ставка его НДФЛ должна быть равна 13%

— Дом построен на территории России. То есть налоговый вычет на строительство коттеджа в дальнем и ближнем зарубежье не положен.

— Дом — жилой. По российскому законодательству в понятиях «жилой дом» и «жилое строение» есть разница. В жилом доме можно прописаться, он зарегистрирован в Росреестре и есть соответствующее свидетельство, а сам дом предназначен для постоянного проживания. В жилом строении прописаться нельзя, оно не введено в эксплуатацию, на строительство нет разрешительных документов, а проживание там круглогодично невозможно. С 01.01.2019 года все «жилые строения» в соответствии с налоговым законодательством признаются «жилыми домами». Поэтому вычет с такого объекта получить можно, главное наличие статуса «жилой».

— Есть подтверждающие расходы документы (какие именно расходы учитываются при налоговом вычете, рассмотрим ниже).

— Право на имущественный вычет раньше не использовалось или есть остаток.

— Участок земли под домом или сам жилой дом не куплен у близкого родственника и иного взаимозависимого лица (п. 5 ст. 220 НК РФ). Например, такими лицами считаются начальник и подчиненный, полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный, супруги, родители и усыновители, родные и усыновленные дети.

— Приобретение дома или его строительство ведется не на деньги материнского(семейного) капитала (п. 5 ст. 220 НК РФ), поскольку эти деньги уже сами по себе —помощь государства.

— Приобретение или оплата строительства дома совершены не за счет средств работодателей или иных лиц.

Можно ли получить налоговый вычет, если дом не достроен

Если дом не достроен и не введен в эксплуатацию, если его нет в базе Росреестра, вычет не положен.

Когда приобретается земельный участок с недостроенным домом, важно в договоре купли-продажи указать, что на земле есть объект незавершенного строительства. В этом случае покупатель земли и «недостроя» при его завершении и регистрации в Росреестре сможет получить не только возмещение на покупку, но и за расходы на строительство.

Можно ли получить налоговый вычет за строительство дачи

В российском Налоговом кодексе не прописано возмещение расходов именно на дачу. Упоминается приобретение земельного участка с жилым домом. Жилой дом предназначен для постоянного проживания, а дачный дом, хоть и может считаться капитальным строением, относится к категории дома для временного проживания. Впрочем, если есть возможность зарегистрировать дачу как жилой дом, вычет будет распространяться и на нее.

Для получения статуса жилого дома дача должна соответствовать определенным строительным нормам и быть пригодной для круглогодичного жилья. Если земельный участок расположен на территории садового некоммерческого товарищества, присвоение статуса жилого дома и, соответственно, налоговый вычет невозможны.

Перевести дачный дом в жилой теперь можно не через суд, как раньше, а по упрощенной системе, которая была введена с 1 января 2019 года и действует до 1 марта 2026 года. Даже если строение возведено в личном подсобном хозяйстве и вычет в этом случае не положен, то при переводе этого дома в статус жилого, вычет уже полагается.

Можно ли получить налоговый вычет при реконструкции готового дома

В этом случае можно получить имущественный налоговый вычет при строительстве дома только на покупку самого здания, а вот на его расширение, улучшение, ремонт и реконструкцию оформить возврат налога — как на строительные затраты — не удастся, поскольку такой дом не считается объектом незавершенного строительства.

Но бывают случаи, когда уже после регистрации дома в Росреестре продолжается отделка дома и на момент регистрации она не была завершена. Это возможно при самостоятельном строительстве (с нуля) жилого дома, поясняет ФНС.

Допустим, если гражданин после внесения построенного им дома в ЕГРН продолжает заниматься его отделкой и достройкой, то такие расходы можно учесть в налоговом возмещении и подать налоговый вычет на строительство дома с включением этих затрат. В этом случае возможен налоговый вычет, если лимит вычета к тому времени не исчерпан полностью (о размерах вычетов расскажем ниже).

Вычет при оплате земельного участка

Участок сам по себе для налогового вычета в законодательстве не рассматривается. Для вычета важно, чтобы на участке был жилой дом.

Если приобретается земля с домом или незавершенным объектом, который потенциально может принять статус жилого дома, то тогда можно включить расходы на покупку участка в имущественный вычет. Но и тут получить деньги за землю удастся только после того, как будут зарегистрированы права собственности на дом. Однако не каждый клочок земли подходит под вычет.

Если земля была приобретена до 1 января 2010 года, когда были приняты поправки в НК РФ, то она не попадает под имущественный вычет. Если право собственности зарегистрировано позднее, расходы на землю можно учесть при вычете.

Допустим, участок был куплен в 2008 году, в том же году на нем построен дом, который был зарегистрирован в 2009-ом. Под налоговый вычет попадают только расходы на строительство дома, а на покупку земли — нет. А вот если участок был куплен в 2008 году, а дом зарегистрирован в собственность в 2015 году, то внести в налоговый вычет можно и участок, и дом.

Сколько денег можно вернуть из бюджета

Расчет имущественного налогового вычета делается, исходя из стоимости недвижимости, строительства и отделки. По закону сумма, из которой складывается вычет за жилье, ограничена лимитом в 2 млн рублей. Даже если купленный или построенный дом обошелся хозяину в 5 или 15 миллионов, вычет будет рассчитываться из суммы в 2 миллиона. В этот лимит входит также и стоимость земельного участка.

Таким образом налоговый вычет за дом и землю не должен превышать 2 млн рублей. Максимальный налоговый вычет в этом случае составит 260 тыс. рублей.

Если недвижимость дешевле 2 млн рублей, то рассчитать сумму вычета просто: берется стоимость жилья или его строительства и умножается на коэффициент 0, 13. Это и будут деньги, которые вернутся от государства. Стоимость жилья суммируется из расходов, которые понесены на строительство и отделку жилого дома, без закупки мебели.

Важно: если покупатель участка и дома с момента приобретения недвижимости заплатил подоходных налогов меньше, чем 260 тыс. рублей, то налоговый вычет составит уплаченную налоговую сумму.

Дом куплен и построен в ипотеку

Если земля куплена в ипотеку или дом приобретался и строился на ипотечные деньги, владелец может рассчитывать также на возмещение процентов по оплате кредита. Лимит здесь больше — 3 млн рублей. В этом случае владелец дополнительно получит 390 тыс. рублей. Таким образом собственник «ипотечного дома» может получить из бюджета в общей сложности 650 тыс. рублей.

Важно: если кредитный договор был оформлен до 1 января 2014 года, то расчет налогового вычета не ограничен лимитом в 3 млн рублей и делается, исходя из всей суммы набежавших процентов. Например, ипотечный договор заключен 2 декабря 2012 года. Сумма процентов по договору составила за весь период действия договора (до 2 декабря 2022 года) 5 млн рублей.

Получается, что размер налогового вычета будет равен 650 тыс. рублей (5 млн рублей умножить на 0,13). Оформлять вычет можно ежегодно на фактически выплаченные в течение прошедшего года проценты до тех пор, пока не будут выплачен весь кредит. По договору, оформленному после 1 января 2014 года, уже действует лимит по сумме процентов в 3 млн рублей.

Дом построен или куплен супругами

Если владельцы дома состоят в официальном браке, то каждый из супругов может претендовать на имущественный вычет. То есть максимальная сумма, которая вернется из бюджета, удваивается (260 тыс. рублей умножаем на два, получаем 520 тыс. рублей).

Сумма вычета удваивается и при возмещении процентов по ипотеке при официальном браке. Каждый из супругов может получить до 390 тыс. рублей, то есть до 780 тыс. рублей на семью.

Итого: если дом построен или куплен в ипотеку, семья может получить до 1 млн 300 тыс. рублей налогового вычета.

Какие расходы можно включить в состав вычета

В статье 220 НК РФ дается перечень расходов, которые включены в налоговый вычет.

Учитываются расходы:

— на покупку земли для строительства

— на приобретение незавершенного дома, который был внесен в договор при покупке земельного участка и оформляется позднее как жилой

— на составление проектно-сметной документации

— на подключение к общим инженерным сетям и коммуникациям: канализации, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения

— на строительство автономных сетей и коммуникаций

— на закупку строительных и отделочных материалов

— на работы или услуги по строительству и отделке

Не учитываются расходы:

— аренда техники

— покупка строительных инструментов

— благоустройство

— услуги риелтора

— стоимость установки сантехники, душевой кабины, газового оборудования, счетчиков

— строительство на земельном участке других построек: к примеру, бани, сарая, курятника, забора, колодца, беседки

Какие документы нужны для вычета за дом

Перечень документов для всех имущественных налоговых вычетов есть на сайте ФНС. Для оформления налогового вычета при строительстве дома нужны:

1. Декларация 3-НДФЛ

2. Копии документов, подтверждающих расходы на строительство дома (например, договор подряда, платежные поручения или чеки об опалте договора подряда, товарные и кассовые чеки на покупку строительных материалов, акты выполненных работ, расписки о получении денег, если работы выполняло физическое лицо)

3. Договор на разработку проекта с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или самозанятым, а также платежные документы, подтверждающие оплату договора

4. Ипотечный договор и справка об удержанных процентах по кредиту, если дом строился за счет кредитных средствзаявление на получение вычета

5. Документы, подтверждающие уплаченный налогоплательщиком налог (справка 2-НДФЛ)копия документа, удостоверяющего личность

6. Заявление о распределении вычета между супругами, если объект строится в браке и оба супруга хотят получить вычет

7. Договор купли-продажи земли, если ее стоимость будет учитываться при расчете налогового вычета

8. Выписка из ЕГРН на дом, если включаются только затраты на строительство дома, при включении затрат на покупку земли, необходимо также приложить выписку из ЕГРН на землю.

Практически тот же список документов необходим, если налогоплательщик намерен оформить налоговый вычет на строительство дома своими силами. В этом случае просто не нужен договор с подрядчиком, расписки о получении денег строителями, а вот чеки и квитанции сохранять необходимо.

Как получить вычет

За налоговым вычетом можно обращаются в ФНС после окончания года, в котором частный дом достроили, ввели в эксплуатацию, а данные о нем появились в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Каким годом датируются договоры с проектировщиками и строителями, чеки за покупку строительных материалов, не важно.

Есть два варианта получения налогового вычета при строительстве жилого дома.

Первый способ — через работодателя, тогда НДФЛ не возвращается напрямую налогоплательщику, а просто не удерживается с заработной платы.

Второй способ — оформление через налоговую службу. Тогда 13% от налогового вычета можно вернуть сразу за целый год или за несколько лет. В этом случае нужно направить налоговую декларацию по НДФЛ лично в отделении ФНС или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», куда можно зайти под учетной записью на портале «Госуслуги».

Сколько времени ждать налогового вычета

До 2021 года срок с момента подачи декларации на вычет до получения реальных денег составлял четыре месяца: три месяца уходило на проверку 3-НДФЛ и месяц — на перечисление средств.

С мая 2021 года на проверку имущественных вычетов налоговыми органами уходил месяц, и еще 15 дней давались на зачисление средств. Весной 2022 года ФНС разослала по инспекциям рекомендацию о сокращении сроков проверки деклараций для социальных и налоговых вычетов до 15 дней.

Рекомендации были разосланы, но срок камеральной проверки по Кодексу не изменился и составляет 3 месяца на проверку и 1 месяц на зачисление денежных средств. Всё зависит от скорости обработки налоговых деклараций налоговой инспекции.

источник: Домклик