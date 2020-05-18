Ликбез: как происходит начисление пособия по безработице

Пособие по безработице, отмечают в Правительстве Севастополя, назначается гражданам с первого дня признания их безработными, за исключением случаев, предусмотренных законом о занятости населения:

Назначение пособия по безработице осуществляется за фактическое количество дней безработицы со дня признания гражданина безработным. Последующие начисления пособия по безработице (при отсутствии со стороны гражданина нарушений законодательства о занятости населения) осуществляется за фактическое количество дней безработицы, включая день последней перерегистрации граждан в качестве безработных.

По какому принципу происходит выплата пособия по безработице

Из-за объявленного режима самоизоляции и ограничительных мер растет число безработных граждан. Для поддержки людей, которые в трудное время потеряли работу, было принято решение максимально упростить процесс регистрации в качестве безработного и назначения пособия.

Многие из тех, кто уже получил статус безработного и дождался перечислений, удивляются: почему сумма выплаты оказалась меньше той, на которую они рассчитывали. Дело в том, что деньги не перечисляются на карту единовременно. Хотя пособие назначается с момента признания гражданина безработным, оно начисляется не авансовым платежом, а за прошедший период.

Какие бывают периоды

с даты предоставления полного комплекта документов до постановки на учет;

с даты постановки на учет до даты первой перерегистрации;

с даты перерегистрации до даты перерегистрации.

Как рассчитать положенную сумму выплаты

Чтобы рассчитать сумму выплаты за определенный период, необходимо разделить сумму выплаты назначенного пособия на количество дней в месяце и умножить на количество дней периода (с даты предоставления полного комплекта документов до даты постановки на учет/ с даты постановки на учет до даты первой перерегистрации/ с даты перерегистрации до даты перерегистрации).

Вся остальная сумма пособия за прошедший период будет выплачена после прохождения перерегистрации. Напомним, перерегистрация назначается не более 2 раз в месяц.

Как рассчитать положенную сумму выплаты на детей

Выплата на несовершеннолетних детей в размере 3 тыс рублей начисляется вместе с федеральным пособием – 12 тыс 130 рублей. Чтобы посчитать сумму выплаты за определенный период необходимо:

1) сложить 3 тыс рублей и 12 тыс 130 рублей (15 тыс 130 рублей);

2) полученную сумму разделить на количество дней в месяце и умножить на количество дней периода (с даты предоставления полного комплекта документов по дату постановки на учет/ с даты постановки на учет по дату первой перерегистрации/ с даты перерегистрации по дату перерегистрации).

Вся остальная сумма пособия за прошедший период будет выплачена после прохождения перерегистрации.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в Центр занятости населения по тел. +7 (8692) 53-44-93 с 8.00 до 17.00, +7(978) 984-25-52 с 8.00 до 20.00