Ликбез: как проверить сделку купли-продажи недвижимости онлайн

Покупка вторичного жилья всегда была более рискованным вариантом, чем сделка с новостройкой, ведь у вторичной квартиры есть своя история, а продавцом выступает физическое лицо. Во время кризиса ситуация усугубилась: безработица растет, страдает малый и средний бизнес, люди теряют привычный уровень дохода. Это значит, что риски столкнуться с собственником в предбанкротном состоянии, должником или просто недобросовестным продавцом стали еще выше.

Эксперты компании «Метриум» рассказали, какие онлайн-сервисы помогут вычислить «слабые места» сделки и пресечь мошенничество на начальной стадии покупки на вторичном рынке.

Предъявите паспорт

Паспорт возглавляет перечень документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи. Паспортные данные указываются в выписке из ЕГРН, договоре купли-продажи, доверенности и других документах. Установление личности продавца – это обязательный этап проверки юридической чистоты сделки. Необходимо убедиться, что предъявитель документа является именно тем, за кого себя выдает, что паспорт не был утерян или похищен. В противном случае сделка будет признана ничтожной, а покупатель потеряет и деньги, и новое жилье. Исключить подобные риски поможет сервис ГУВМ МВД России, который позволяет проверить документ по списку недействительных российских паспортов: украденных, оформленных на утраченных бланках, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными. Для этого достаточно знать лишь серию и номер документа.

Проверка доверенности

Продажа квартиры по доверенности – достаточно распространенная практика на рынке вторичной недвижимости, и не стоит относиться к ней с предубеждением. Представителем продавца может выступать риелтор, родственник собственника или любое другое лицо, которому владелец жилья перепоручает определенные действия.

Перед сделкой по доверенности необходимо тщательно все проверить. Следует обратить внимание на сведения, содержащиеся в документе: сроки действия, реквизиты объекта продажи, а также то, какие именно полномочия он возлагает на представителя. Также надо иметь в виду, что действие доверенности может быть прекращено доверителем в любой момент: для этого достаточно посетить нотариуса и написать соответствующее заявление. И по закону сообщать об этом представителю вовсе не обязательно. Однако есть важный момент: нотариусы должны вносить в единый электронный реестр все данные о выданных и отозванных доверенностях. Именно поэтому своевременная проверка позволяет сразу пресечь мошенничество. Установить действительность документа можно на сайте Федеральной нотариальной палаты, указав реестровый номер документа, дату удостоверения и ФИО нотариуса.

Выписка из ЕГРН

Не менее важно проверить право собственности на недвижимость и характеристики объекта продажи. Достоверным источником информации является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где указан владелец квартиры, дата регистрации, обременения, аресты, запрещения на сделки с объектом, а также сведения о том, кому и когда переходили права собственности на объект.

Важный нюанс – чем «свежее» выписка, тем достовернее информация о квартире. Поэтому лучше всего попросить продавца заказать новую выписку и лично убедиться в ее получении. Кроме того, покупатель может сам запросить данный документ в режиме онлайн, воспользовавшись электронным сервисом Росреестра. В этом случае выписка будет содержать не всю историю квартиры, а лишь общедоступные сведения (данные о владельце, кадастровую стоимость, ограничение прав и обременение, отметку об отсутствии согласия супруга на сделку и пр.). Стоимость услуги составит 250 рублей при получении справки в электронном формате.

Проверка на банкротство

По закону сделка, проведенная в течение года до признания продавца банкротом или после принятия такого заявления, может быть признана недействительной, если бюджет продажи существенно ниже рыночной цены квартиры. Именно поэтому покупателям не стоит поддаваться на уговоры продавца прописать в договоре заниженную стоимость, иначе при оспаривании сделки удастся вернуть лишь указанную сумму, а не фактически уплаченную.

Еще более разумное решение – заранее проверить продавца с помощью Единого Федерального реестра сведений о банкротстве. Сведения о наличии открытого арбитражного судопроизводства можно получить на сайте Федеральных арбитражных судов России.

Проверка наличия исполнительного производства

Открытое исполнительное производство в отношении собственника квартиры может говорить о том, что его право распоряжаться недвижимостью ограничено. Например, на имущество наложен арест за долги перед банками, коммунальными службами, неуплату алиментов, административных штрафов и т. д. Сведения об аресте квартиры отражаются в выписке из ЕГРН, однако, прежде чем уведомление будет направлено в Росреестр, оно публикуется на сайте Федеральной службы судебных приставов. Чтобы быть на шаг впереди недобросовестных продавцов, можно проверить владельца недвижимости на наличие долгов с помощью банка данных исполнительных производств ФССП России.

Проверка на участие в судебных разбирательствах

Не лишним будет проверить, не является ли собственник недвижимости и лица, зарегистрированные в квартире, участниками судебных разбирательств. Если предметом спора выступает продаваемая квартира, например, наследники оспаривают завещание, то риски признания сделки недействительной возрастают. Также из судебных решений можно получить информацию о заливах квартиры соседями, тяжбах собственника с застройщиком по поводу выявленных строительных дефектов и т. д. Данные о судебных разбирательствах содержатся на сайте ГАС РФ «Правосудие».

Источник: Метриум

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