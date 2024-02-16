Ликбез: как QR-код защищает нотариальные документы

Сегодня подлинность многих нотариальных документов можно проверить по QR-коду — машиночитаемой маркировке, размещенной на бланке. С 2021 года, когда нотариат разработал сервис проверки документов по QR-коду на портале ФНП, граждане воспользовались им 256,6 тысяч раз. Чаще всего документы проверяют женщины. Если делить по возрасту, то самые предусмотрительные — люди от 25 до 34 лет. Рассказываем, как замысловатый черно-белый квадрат помогает отличить настоящий нотариальный документ от подделки и какой способ проверки — самый надежный.

Перечень нотариальных документов, на которых размещается QR-код, закреплен законодательно. Маркироваться должны доверенности, завещания, алиментные соглашения, согласия супругов, всевозможные договоры и вообще все бумаги, удостоверенные в рамках любых двусторонних и односторонних сделок. Также в списке — свидетельства. Например, о праве на наследство или удостоверяющие те или иные факты. Еще код наносится, когда речь идет об исполнительной надписи, обеспечении доказательств, протесте векселя и документе, время предъявления которого удостоверил нотариус.

Проверять подлинность нотариального документа по QR-коду нужно с помощью специального сервиса на портале Федеральной нотариальной палаты (ФНП) — только таким образом можно быть уверенным в точности проверки. Как показывают данные аналитики, женщины прибегают к нему чаще мужчин (55% и 45%, соответственно). Большинство пользователей (70%) обращаются к сервису через смартфон. Самыми предусмотрительными остаются граждане в возрасте 25-34 лет — на них приходится 34% всех проверок. На втором месте (32%) — люди, которым 35-44 года. На лиц в возрасте от 45 до 54 лет приходится 15% всех запросов к онлайн-сервису.

Где искать QR-код

Двумерный штрих-код ставится один раз в конце документа — в правом нижнем углу. На обратной стороне его быть не должно. Если документ состоит из нескольких листов, они скрепляются и нумеруются, а на сшивке проставляется склейка. То есть нотариус обеспечивает целостность документа, поэтому «плодить» QR-код на каждой странице нет необходимости.

При этом маркировка должна появиться на документе независимо от того, где нотариус его удостоверил — в конторе или на выезде. В каких-то ситуациях документ с QR-кодом можно подготовить заранее. В каких-то нотариус берет с собой «джентльменский набор»: принтер, ноутбук, печать.

Отметим, что QR-код проставляется только на бумаге. Цифровые же документы защищены иначе — усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) нотариуса. Информационные системы, где задействован механизм обмена электронными документами, умеют проверять такие документы в автоматическом режиме. Кроме того, проверить электронный документ можно с помощью специальных сервисов. Например, на Госуслугах. Но вернемся к QR-коду.

Как убедиться в его подлинности

В интернете много ресурсов, которые позволяют генерировать QR-коды, однако у нотариусов есть своё специальное программное обеспечение, с помощью которого на нотариальных документах проставляется машиночитаемая маркировка. В ней кодируется информация о нотариальном действии: его вид, дата совершения, регистрационный номер, ФИО и нотариальный округ нотариуса, а также данные о заявителях. Достаточно сверить данные, которые отображаются при сканировании QR-кода, с информацией из текста нотариального документа, чтобы убедиться в его достоверности.

А если кто-то попытается скопировать маркировку или сгенерировать код в другой программе и нанести его на поддельный документ? Такие фокусы пресекаются. Дело в том, что все нотариальные документы вносятся в Единую информационную систему (ЕИС) нотариата. Никакие третьи лица не могут их удалить, переписать или добавить файлы от себя. Проверка по QR-коду покажет, есть ли в защищенных внутренних базах нотариата документ с такими реквизитами. Если нет — это будет выявлено. Главное, чтобы сама проверка осуществлялась правильно.

Мошенники могут не просто подделывать нотариальные документы, но и создавать фейковые сайты для их проверки по QR-коду. Уловка может сработать, если проверка осуществляется не через сервис на портале ФНП, а напрямую через камеру смартфона. Сайты-ловушки обычно делают по образу и подобию реальных, рядовым гражданам бывает сложно заметить подвох. Известны случаи, когда аферисты пытались, например, продать чужую квартиру по поддельной якобы нотариальной доверенности. Человек использовал камеру с телефона и попадал на фальшивый сайт-двойник. А там, конечно, подтверждалась действительность и корректность доверенности, хотя на самом деле это была качественная подделка.

Чтобы избежать встречи с поддельным сайтом при самостоятельной проверке доверенности или иного нотариального документа, рекомендуется делать это только через специальный сервис на портале ФНП. То есть не использовать программу-сканер напрямую с телефона, а зайти на официальную страницу сервиса, нажать там кнопку «Проверить», разрешить доступ к камере своего смартфона или компьютера и отсканировать идентификатор на документе. Только так можно гарантированно получить достоверные сведения и избежать сайтов-двойников с подложными данными.

источник: Нотариальная палата города Севастополя