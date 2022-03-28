Ликбез: как работает электронная регистрация права собственности

Регистрация права собственности на недвижимость — это процесс внесения сведений о праве на объект недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в результате которого вы официально подтверждаете в Росреестре свое право на владение недвижимостью.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту, — отмечают специалисты Домклик .

В среднем регистрация в электронном виде занимает 2 дня, это в 2 раза быстрее по сравнению с обычным способом.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка будет ниже на 0,3%, и оформление ипотечной сделки пройдет быстрее.

Что включает в себя сервис электронной регистрации

Оплата госпошлины за регистрацию перехода права собственности

Выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для всех участников сделки

Отправка документов в электронном виде в Росреестр

Взаимодействие с Росреестром и сопровождение регистрации

Консультации и помощь персонального менеджера

Что такое УКЭП и зачем она нужна

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это электронный аналог вашей обычной подписи, обладающий дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи»).

Для создания УКЭП используются криптографические средства, надежность которых подтверждается ФСБ России. Электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. УКЭП невозможно подделать.

Для каких сделок подходит электронная регистрация

Электронная регистрация права собственности подходит, если вы покупаете:

Квартиру в новостройке или в готовом доме за собственные средства или в ипотеку

Комнату на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку

Земельный участок с постройками и без на вторичном рынке за собственные средства или в ипотеку

Как проходит электронная регистрация права собственности

Менеджер банка отправит ваши документы в Росреестр в электронном виде

Затем Росреестр получает документы и приступает к регистрации

Когда все будет готово, договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации приходит на вашу электронную почту. Если у вас договор долевого участия, то на вашу электронную почту придут документы о регистрации ДДУ.

Сколько времени занимает электронная регистрация права собственности

Процесс электронной регистрации, в среднем, занимает 4 рабочих дня.

В некоторых регионах России, например, в Ивановской и Новосибирской областях электронная регистрация занимает 100 минут.

Какие документы нужны для оформления электронной регистрации

Точный список документов вам сообщит менеджер банка по телефону или в чате личного кабинета Домклик. Как правило, список документов, следующий:

Паспорт (если покупателей несколько — нужен паспорт каждого)

Договор о покупке недвижимости (договор долевого участия или договор купли-продажи)

Ипотечный договор (только для сделок с ипотекой)

ИНН

СНИЛС

Список документов может отличаться, так как оформить электронную регистрацию права собственности можно с разными типами недвижимости и на разных условиях (например, сделка без ипотеки или с ипотекой).

Ограничения по электронной регистрации права собственности

Услуга доступна для сделок купли-продажи квартир, комнат на вторичном рынке и земельных участков c постройками и без них

Участниками сделки могут быть только физические лица с гражданством России

К электронной регистрации принимаются прямые сделки (альтернативные сделки нельзя зарегистрировать электронно)

Объект приобретается одним будущим собственником или супругами в совместную собственность или целиком покупается в долевую собственность

Сделки в электронном виде не проводятся по военной ипотеке и если объект находится в залоге

Сколько стоит электронная регистрация права собственности

Стоимость услуги — от 7 900 рублей, и её можно включить в сумму ипотеки. Стоимость зависит от региона и типа недвижимости.

Источник: Домклик

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