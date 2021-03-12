Ликбез: как рассчитать налог на имущество за 1 квартал 2021 года

Рассчитать налог на имущество за 1 квартал 2021 года необходимо владельцам недвижимого имущества. Уже в апреле плательщикам предстоит разобраться во всех нюансах налоговых платежей на имущество.

О том, как не допустить ошибок при расчете налога за 1 квартал 2021 года, а также какие новшества произошли в этой части налогообложения, в материале портала Народный СоветникЪ .

Определяем стоимость имущества, с которой будут начислены налоги

С 2015 года в ряде регионов страны начали определять налогооблагаемую базу по некоторым объектам налогообложения для расчета имущественного налога с использованием кадастровой стоимости объекта.

С 01.01.2020 расширен перечень объектов, которые могут облагаться налогом по кадастровой стоимости. К таковым могут относиться жилые помещения, гаражи, машино-места и прочее (подп. 4 п. 1 ст. 378.2). По каким именно объектам платить налог исходя из кадастровой стоимости, будут решать регионы.

Информацию о виде стоимости имущества, используемом в процессе налогового расчета, необходимо уточнить на сайте региональной администрации или в территориальном органе ФНС.

Кадастровую цену на все имущественные объекты плательщик может выяснить самостоятельно в органах Росреестра.

Кадастровая цена в отношении части имущественного объекта (например, доли в праве на здание) определяется как соразмерное процентное значение, рассчитанное от общей кадастровой стоимости объекта. Если в собственности плательщика находится административно-деловой или торговый центр либо какая-то часть указанных объектов, то для расчета налога для подобных зданий, помещений и их частей берется исключительно кадастровая стоимость недвижимости, независимо от их включения в перечень (письмо ФНС РФ от 16.03.2017 № БС-4-21/4780).

Важно! С 2021 г. если стоимость торговой или офисной недвижимости, включенной в региональный перечень, не определена на начало года, надо начислять налог по среднегодовой стоимости.

Алгоритм расчета налога на имущество

Для отнесения имущества к налогооблагаемому должны быть выполнены следующие требования:

недвижимое имущество учитывается на балансе в качестве основных средств (если налоговая база в отношении него установлеан как среднегодовая стоимость);

недвижимое имущество находится на территории РФ и принадлежит организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или по концессионному соглашению (если налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости).

В налоговую базу должны быть включены все используемые основные средства. Это касается и тех имущественных объектов, в отношении которых нет подтверждения наличия зарегистрированных прав, а также документов, регламентирующих ввод в эксплуатацию и перевод на балансовый счет 01.

Важно! Собственники имущества, для которого кадастровая стоимость определена, обязаны уплачивать имущественный налог, даже если они используют упрощенную систему налогообложения.

Расчет налога на имущество за 1 квартал 2021 года рекомендовано проводить по следующему алгоритму:

1. В первую очередь определяемся со всеми объектами налогообложения, для которых рассчитывается налог на имущество. Далее уточняем в региональном законодательстве, какие льготы и преференции могут быть применены плательщиком.

2. Устанавливаем размер налоговой базы для каждого объекта имущества. Возможные варианты: среднегодовая или кадастровая стоимость имущества. Выбор зависит от региона местонахождения имущества и его включения в региональный кадастровый перечень. В случае расчета среднегодовой стоимости имущества плательщика остаточная стоимость формируется на установленную дату по правилам ведения бухгалтерского учета согласно ПБУ 6/01, а со следующего 2022 г. — согласно ФСБУ 6/2020.

3. Уточняем ставку налога, установленную региональными органами власти. Максимально возможная ставка при расчете по среднегодовой стоимости — 2,2 %, при расчете по кадастровой стоимости — 2%. Необходимо помнить, что для разных имущественных объектов ставки, установленные властями субъекта РФ, могут отличаться.

4. Рассчитываем сумму по имущественному налогу к уплате в бюджет.

Формулы для расчета авансовых платежей и имущественного налога

Авансовый платеж = Налоговая база х Ставка налога / 4

Сумма налога к доплате за год = Налоговая база х Ставка налога — Сумма авансовых платежей

Налоговая база при кадастровой стоимости имущества = Кадастровая стоимость имущества по данным

Росеестра

Налоговая база при среднегодовой стоимости = Ост. ст. на 01.01 + Ост. ст. на 01.02 + Ост. ст. на 01.03 + Ост. ст. на 01.04…+ Ост.ст. на 1-е число месяца, следующего на отчетным кварталом / количество отчетных месяцев + 1

Ост. ст. — остаточная стоимость имущества

Ост. ст. = первоначальная стоимость — амортизация

Как быть, если плательщик владеет имуществом неполный год?

Налог на имущество по кадастровой стоимости при неполном годе владения = Кадастровая стоимость х Ставка х Число месяцев владения имуществом / Количество месяцев в отчетном периоде

Налог на имущество по оценочной стоимости при неполном годе владения = Оценочная стоимость (среднегодовая) х Ставка х Число месяцев владения имуществом / Количество месяцев в отчетном периоде

Важно! С 2019 года приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ были введены новые формы декларации по имущественному налогу. За 2020 год нужно было отчитываться на бланке в редакции приказа от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@. Возможно будут изменения и в бланке за 2021 год. Если у плательщика возникнет необходимость в представлении уточненных деклараций за прошлые периоды, следует оформить их на бланках, действовавших в соответствующий период.

Какой срок установлен для уплаты имущественного налога и подачи декларации

Действующее законодательство устанавливает для налога на имущество ежеквартальное внесение авансовых платежей. Властям региона дано право окончательно определять необходимость и срок перечисления квартальных авансов. С прошлого года отменено ежеквартальное представление расчетов по авансовым платежам. Представление декларации по налогу на имущество за 2021 год и непосредственная уплата налога производятся по месту нахождения плательщика.

Однако предусмотрены два исключения:

уплата налоговых платежей на имущество, находящееся на балансе обособленных подразделений, осуществляется в месте нахождения таких подразделений;

по фактическому местонахождению недвижимости платится налог на имущество, не включенное в баланс организаций и обособленных подразделений.

Важно! В случае наличия у представительства иностранных организаций балансового имущества уплата налога производится ими по своему местонахождению, кроме объектов, база по которым определена в виде кадастровой стоимости (налог подлежит перечислению в бюджет по местонахождению имущества).

Отчетными периодами, по прошествии которых уплачиваются авансовые платежи, являются квартал, полугодие, 9 месяцев (п. 2 ст. 379 НК РФ). Для плательщиков, владеющих имуществом с кадастровой оценкой, отчетными периодами считаются кварталы (п. 2 ст. 379 НК РФ).

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В 2021 году авансовые расчеты по налогу на имущество в налоговые органы представлять не нужно, они были отменены еще в прошлом году. Для оговариваемого налога предусмотрена только годовая отчетность. Определяя сумму авансового платежа за 1 квартал, необходимо выяснить, входит или нет имущество плательщика в кадастровый перечень. Ставки налога и возможность применения льготных условий налогообложения установлены законодательством субъекта РФ. Налоговую базу, рассчитанную индивидуально по каждому объекту, следует суммировать для дальнейшего перемножения со ставкой налога.

*Налоговый кодекс, часть 2 (Приказ ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@)

Источник: Народный СоветникЪ

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