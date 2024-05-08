Ликбез: как самозанятым получить от государства до 350 тысяч ₽

Деньги могут выделить по социальному контракту. Специалисты Сравни.ру‚ что такое социальный контракт‚ какие преимущества он даёт и как его оформить самозанятому.

Что такое социальный контракт

Социальный контракт — это соглашение, которое заключает государство с жителем страны, направленное на улучшение его финансового состояния. Изначально эта мера направлена на поддержку малообеспеченных граждан и должна помочь им найти выход из непростой ситуации. Например, государство помогает найти работу, запустить бизнес или пройти обучение.Однако позднее этот подход был расширен и на другие сферы.

Например

Сейчас социальный контракт с государством может заключить начинающий предприниматель, у которого есть бизнес-идея, но недостаточно финансовых ресурсов на её реализацию. Или у человека уже есть небольшое собственное дело, но не хватает средств на его развитие. В таком случае самозанятый может заключить с государством социальный контракт и получить от него до 350 тысяч ₽.

Виды социального контракта

— На профессиональное образование — сумма до 30 тысяч ₽.

— На ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч ₽.

— На открытие своего дела — до 350 тысяч ₽.

От типа социального контракта зависит его срок. Срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства, например выращивание овощей на продажу, составляет 12 месяцев, на поиск работы — девять месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации — максимум шесть месяцев.

Конечная сумма, которую может получить заявитель от государства, зависит от его финансового положения и от того, насколько его идея покажется перспективной региональным властям. Деньги выделяются на конкурсной основе. Для подачи заявки необходимо будет разработать конкретный бизнес-план и строго его придерживаться.

Кто может оформить социальный контракт

Соцконтракт могут оформить только те жители страны, которые получают официальный доход меньше прожиточного минимума. При этом считается средний доход за последние три месяца. Если у человека есть семья, то в подсчётах используется уже общий доход семьи, который делится на всех членов семьи — так получается среднедушевой доход семьи.

Сумма прожиточного минимума зависит от региона проживания. К примеру, в 2024 году прожиточный минимум в Москве составляет 22 662 ₽, а в Чукотской области — 39 813 ₽.

Например

Если в московской семье жена не работает и сидит с ребёнком, а муж зарабатывает 60 тысяч ₽, то в таком случае они могут претендовать на социальный контракт.

При рассмотрении заявления учитывается не только доход, но также имущество, которое есть у заявителя, в том числе у членов его семьи. Например, если доход у него небольшой, но при этом в собственности несколько объектов недвижимости или автомобиль, то шансы получить социальный контракт минимальны.

В зависимости от региона нужно зарегистрироваться перед подачей документов в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. При этом никаких ограничений по видам деятельности нет — получатель субсидии может заниматься любой разрешённой законом деятельностью.

Как оформить социальный контракт

Заявление на соцконтракт можно подать в органах Социального фонда по месту жительства (бывшие отделения Пенсионного фонда), в МФЦ. А в ряде регионов — через Госуслуги. Образец заявления можно скачать с сайта Госуслуги.

Срок рассмотрения заявления — от 10 до 30 дней. При этом средства по социальному контракту перечисляют в течение 90 дней на счёт, указанный в заявлении. Если подавать через СФР или МФЦ, к заявлению надо приложить стандартный набор документов:

— бизнес-план в свободной форме;

— внутренний паспорт гражданина РФ;

— свидетельства о браке и рождении детей;

— справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца;

— ИНН работающих членов семьи;

— свидетельства о праве собственности на недвижимость или транспортные средства.

При подаче через Госуслуги достаточно только оформить заявление и приложить бизнес-план. Все остальные документы будут загружены автоматически через Социальный фонд и сопутствующие ведомства.

На сайте Центра развития предпринимательства Московской области можно найти примеры бизнес-планов для малого бизнеса по категориям. В подготовке бизнес-плана также могут помочь центры «Мой бизнес», которые работают в каждом регионе страны. Адрес ближайшего центра можно найти на карте.

На что можно потратить полученные деньги

Полученные от государства средства можно потратить только целевым способом — например, на покупку оборудования, аренду помещения, производственные материалы. В общем, на то, что претендент указал в своем заявлении. Потом за эти расходы надо будет отчитаться.

В качестве документов для отчётности используются товарные и кассовые чеки, накладные, акты купли-продажи или расписки. Лучше уточнить у сотрудника социальной защиты в своём регионе, какая форма отчётности потребуется в дальнейшем. Если человек потратил меньше заявленной суммы, то это тоже надо объяснить. В таком случае в региональном отделении Соцфонда необходимо уточнить, что делать с оставшимися деньгами.

Если деньги потрачены не по назначению или заявитель нарушил бизнес-план, то их нужно будет вернуть. Например, если заявитель обещал открыть гончарную мастерскую, а вместо этого решил заняться транспортировками и логистикой.

Как выяснить, можно ли оформить социальный контракт — инструкция

Определить, кто входит в семью: это супруг или супруга, а также дети в возрасте до 23 лет, если они учатся очно. В противном случае учитываются только несовершеннолетние дети. Если заявитель живёт со взрослыми родителями в одной квартире, они не будут учитываться как члены семьи.

Узнать прожиточный минимум в своём регионе проживания.

Посчитать доходы всех членов семьи — в список входит не только зарплата, но также пенсии, социальные пособия и другие выплаты. Однако сюда не входят налоговые вычеты, материнский капитал и единовременная выплата на лечение ребёнка.

Разделить общую сумму дохода на количество членов семьи — таким образом получится среднедушевой доход.

Сложить среднедушевой доход за три месяца и разделить полученную сумму на три — это среднемесячный доход.

Сравнить полученную сумму с прожиточным минимумом в регионе — если получившаяся сумма меньше, можно претендовать на социальный контракт.

Кто может оформить социальный контракт?

Оформить социальный контракт может самозанятый или индивидуальный предприниматель, который решил открыть своё дело или заняться личным подсобным хозяйством.

Какие существуют ограничения на оформление социального контракта?

Доход членов семьи и самого заявителя должен быть ниже прожиточного минимума в конкретном регионе. Для этого учитываются все доходы членов семьи за последние три месяца.

Какую сумму можно получить?

По социальному контракту можно получить до 350 тысяч ₽, однако потратить их можно только в соответствии с бизнес-планом на целевые нужды. В противном случае средства придётся вернуть государству.

Кратко

Социальный контракт — это возможность получить от государства до 350 тысяч ₽ на открытие собственного дела.Получить деньги могут только те, чей доход ниже прожиточного минимума в конкретном регионе.

источник: Сравни.ру