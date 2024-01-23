Ликбез: как севастопольцам получить льготы по имущественным налогам

При ежегодном исчислении имущественных налогов для физических лиц применяется беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот гражданам. Порядок предусматривает применение налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения (заявления) налогоплательщика. Также нет необходимости повторно направлять заявление на льготу тем гражданам, кто уже подавал документы.

Налоговые льготы и вычеты устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня:

по транспортному налогу: главой 28 НК РФ и Законом города Севастополя от 14 ноября 2014 года № 75-ЗС «О транспортном налоге»;

по налогу на имущество физических лиц: главой 32 НК РФ и Законом города Севастополя от 27 ноября 2020 года № 614-ЗС «О налоге на имущество физических лиц»;

по земельному налогу: главой 31 НК РФ.

Уточнить категории лиц, имеющих право на льготы по имущественным налогам можно, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для поиска информации необходимо выбрать вид налога, налоговый период и регион, после чего сервис выдаст нормативный документ, устанавливающий налог на выбранной территории.

При этом, пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы, ветеранам боевых действий, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв.м. налоговая льгота также предоставляется в проактивном порядке.

Проверить факт представления льготы можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», зайдя в свой профиль. Далее выбрать вкладку «сведения», потом «льготы». При отсутствии сведений о льготе здесь же можно сформировать обращение в налоговую, нажав кнопку «заявить льготу».

Кроме того, сведения о предоставленных налоговых льготах и вычетах отражаются в налоговом уведомлении в графах «Налоговый вычет», «Размер налоговых льгот». При этом объект, полностью освобождённый от налогообложения, в уведомлении не отражается.

Обращаем внимание, недвижимость, используемая в предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями, может быть освобождена от уплаты налога на имущество физических лиц в связи с применением специальных налоговых режимов (УСН, ПСН, ЕСХН). Воспользоваться своим правом могут предприниматели, владеющие объектами недвижимости, используемые в предпринимательской деятельности.

Для реализации права на льготу индивидуальному предпринимателю необходимо представить в налоговый орган заявление и документы, подтверждающие использование объектов недвижимости в предпринимательской деятельности, например, договор аренды. Подать заявление о предоставлении налоговой льготы легче всего через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого необходимо во вкладке «Моё имущество» воспользоваться режимом «Подать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам».

По вопросам предоставления льгот по имущественным налогам можно связаться со специалистами Управления ФНС России по городу Севастополю по телефонам: 770100, доб. 3411, 3409, 3403.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе