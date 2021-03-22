Ликбез: как сэкономить на ипотеке

Ставки по ипотеке находятся на историческом минимуме: по итогам января средний размер процента по рублевым жилищным кредитам снизился с 7,36% до 7,23% годовых. При этом средний размер ипотеки находится на историческом максимуме: 3,4 миллиона рублей (данные бюро кредитных историй «Эквифакс»).

На первичном рынке квартиру можно купить по программе льготной ипотеки максимум под 6,5% годовых. Правда, жилье в новостройках подходит не всем, а на вторичном рынке ставки выше. Вместе с экспертами Аргументы и Факты рассказывают, как сэкономить на ипотеке.

Кредит в зарплатном банке

Время от времени мы получаем сообщения от зарплатного банка или банка, где мы храним накопления, примерно следующего содержания: «Вам одобрен кредит на 950 тысяч рублей по льготной ставке под 13,9% годовых, получите деньги уже сегодня на счет, карту или наличными. Нужен только паспорт».

Финансовые организации действительно могут предложить льготные условия по ипотеке постоянным клиентам. Если речь идет о вкладчике, то банк видит, что деньги у гражданина имеются, соответственно, проблемным заемщиком он вряд ли станет. Если за ипотекой обращается зарплатный клиент, то кредитное учреждение видит размер зарплаты заемщика (а также периодичность начисления этой зарплаты).

Некоторые банки гарантируют заемщикам скидки, если те станут их зарплатными клиентами, то есть будут получать жалование на счет в банке-кредиторе, рассказывает президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. Таким образом финансовое учреждение подстраховывается на тот случай, если ипотечник перестанет вносить платежи по кредиту, но зарплату получать продолжит.

Доказать доходы

Если вариант с зарплатным банком по каким-то причинам не подходит (например, даже с учетом скидки для зарплатного клиента ставки в финансовом учреждении выше, чем у конкурентов, а работодатель против того, чтобы вы меняли зарплатный банк), придется доказывать другому кредитному учреждению, что вы платежеспособный гражданин.

Предоставьте в банк официальный документ о доходах (справку 2-НФДЛ): заемщикам со стабильной зарплатой банки чаще предлагают более выгодные условия.

Экономия на страховке

Если при подаче заявки на кредит просить банк оценить платежеспособность без учета супруга, можно сэкономить на страховке, так как в этом случае заключается только один договор страхования, а не два. А это двойная экономия, подсказывает генеральный директор юридической компании Владимир Константинов.

Одноразовый платеж в обмен на снижение ставки

Некоторые банки предлагают заемщикам внести одноразовый платеж в несколько десятков тысяч рублей и таким образом снизить ставку по кредиту.

По словам Владимира Константинова, такая схема выгодна, когда переплата по процентам превышает размер одноразового платежа, например при большой сумме кредита, большом сроке кредитования, или если выгодную ставку невозможно получить иным способом, например при отсутствии официального дохода.

Профессор кафедры национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Надежда Седова отмечает, что одноразовый платеж невозвратный, то есть досрочное погашение ипотеки становится невыгодным, поскольку крупная сумма, снижающая ежемесячный платеж, уже уплачена. Проще говоря, если вы не собираетесь возвращать кредит досрочно, в таком случае одноразовый платеж может быть выгоден.

Родить ребенка

Если вы взяли жилищный кредит, а через несколько лет у вас родился второй (третий и т. д.) ребенок, вы можете перевести ипотеку в «семейную», говорит Надежда Седова. В настоящее время ставка по ней составляет в среднем 4,5%.

Следить за ключевой ставкой

Если планы на ипотеку среднесрочные или долгосрочные, руководитель департамента международного и публичного права Финансового университета, эксперт в области юридического сопровождения банковской деятельности, профессор, д. ю. н. Диана Алексеева рекомендует следить за ключевой ставкой Центрального банка РФ. От размера ключевой ставки зависят проценты по вкладам и по кредитам, в том числе жилищным: чем она ниже, тем дешевле ипотека.

Снижение ключевой ставки выгодно и покупателям жилья, а также заемщикам, оформившим ипотеку несколько лет назад по более высокой ставке и планирующим рефинансировать кредит. Гражданам, у которых ставка по ипотеке на несколько процентных пунктов выше рыночной, целесообразно рефинансировать кредит с более выгодными условиями, — указывает эксперт.

Источник: Аргументы и Факты

Об ипотечных программах Крыма и Севастополя — здесь.